DIRECTIA APELOR DOBROGEA - LITORAL

Ştire online publicată Marţi, 30 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Ziua Internationala a Marii Negre este sarbatorita de 11 ani de catre toate statele riverane Marii Negre. Bulgaria, Georgia, Romania, Rusia, Turcia, and Ucraina – au elaborat in anul 1996 Planul Strategic pentru Reabilitarea si Protectia Marii Negre. Acest plan se doreste sa fie un ghid de bune practici care sa aduca stopeze in mod real deteriorarea dramatica a marii. Un viitor durabil pentru Marea Neagra este posibil doar in conditiile in care autoritatile din tarile riverane fac un efort comun pentru prevenirea poluarii si refacerea mediului inconjurator. Directia Apelor Dobrogea-Litoral, subunitate a Administratiei Nationale Apele Romane, si cu sprijinul Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile, depune eforturi pentru a stopa abuzurile si a preveni deteriorarea mediului litoral romanesc. In acest sens, conceptul de Management Integrat al Zonei Costiere este unul viabil la aceasta ora, rolul Comitetului National al Zonei Costiere fiind unul din ce in ce mai important in ultimii ani. Directia Apelor Dobrogea-Litoral va demara proiecte importante de investitii menite sa protejeze zona costiera si mediul inconjurator. Pana la sfarsitul acestui an vor incepe lucrarile de refacere a falezelor din Constanta, Eforie si Tuzla, iar, in cursul anului viitor va incepe refacerea plajelor. Toate aceste lucrari vor fi realizate tinandu-se cont de protectia ecosistemului. Cu ocazia zilei Internationale a Marii Negre, Directia Apelor Dobrogea-Litoral a sprijinit mai multe activitati derulate in judetul Constanta. Institutia noastra a fost partener a ONG Mare Nostrum, care, impreuna cu elevii din scolile constantene, a organizat o actiune de igienizare a plajelor. Directia Apelor Dobrogea-Litoral a pus la dispozitie 2000 de saci menajeri si 1000 de perechi de manusi de unica folosinta pentru menaj Reprezentantii Directiei Apelor Dobrogea-Litoral au participat la activitatile prilejuite de ziua Internationala a Marii Negre, de catre noua scoli constantene, in cadrul Proiectului Educational "Parteneriat Institutional pe Probleme de Protectie a Mediului Inconjurator" Nu in ultimul rand, Directia Apelor Dobrogea-Litoral va sprijini organizarea Conferintei Regionale "Cooperarea in Marea Neagra, intre prioritate si necesitate". La aceasta conferinta, institutia noastra va face o prezentare pe tema cooperarii transfrontaliere. Purtator de cuvant Catalin Anton