Diplomați europeni: Trump va anunța, probabil, retragerea SUA din acordul cu Iranul

Ştire online publicată Marţi, 08 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele american Donald Trump își va anunța marți seara, în jurul orei 21.00, ora României, decizia privind acordul nuclear cu Iranul, scrie CNN, citat de News.ro.Șansele ca SUA să rămână parte a acordului sunt „foarte mici”, potrivit unui diplomat european de rang înalt, citat de New York Times, sub protecția anonimatului. Presa internațională mai scrie că secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, le-a dat deja de înțeles diplomaților germani, francezi și britanici că Washingtonul va denunța înțelegerea cu Teheranul. Deocamdată, nu se știe dacă decizia va fi urmată de impunerea unor noi sancțiuni Iranului.„Îmi voi anunța decizia privind acordul cu Iranul mâine de la Casa Albă”, a precizat Trump luni pe Twitter.Trump va decide dacă reintroduce sancțiunile pentru sectoarele de energie și bancare ale Iranului, care au fost ridicate ca parte a acordului din 2015 cu regimul de la Teheran.Este așteptat ca Trump să decidă să reintroducă sancțiunile, astfel SUA ieșind din acord. Înțelegerea a fost numită de președinte ca fiind „un dezastru”, „cea mai slabă din istorie” și una „nebunească”.Un diplomat european a declarat că este destul de clar că administrația Trump se va retrage din acord și a descris șansele ca acordul să continue intact ca fiind „foarte mici”.„Este destul de evident că, dacă nu se schimbă ceva în următoarele zile, cred că președintele va reintroduce sancțiunile. Iar acest lucru are consecințe variate pe care cred că nu le înțelegem încă”, a declarat diplomatul pentru CNN.Consecințele părăsirii acordului nu sunt clare încă, dar unii analiști au avertizat că ar transmite un mesaj altor națiuni, mai ales Coreei de Nord, că SUA nu este un partener de discuție serios.Alți analiști au vorbit despre posibilitatea ca în Orientul Mijlociu să înceapă o cursă a înarmării, dacă și Iranul va decide să părăsească acordul și își va reîncepe programul nuclear.Agenția Internațională pentru Energie Atomică a descoperit în repetate rânduri că Iranul își respectă angajamentele din acord, iar Europa, Rusia și China și-au arătat susținerea față de acord.Cu toate acestea, Trump s-a arătat nemulțumit că acordul nu face referire și la programul de rachete balistice al Iranului și la activitățile sale din regiune precum și de faptul că unele părți ale înțelegerii expiră după câțiva ani.Prin acest acord, Iranul declară solemn că nu caută să se doteze cu bomba atomică și acceptă să-și limiteze programul nuclear cu scopul de a prezenta lumii garanția că activitățile sale nucleare nu au scopuri militare.Acordul Iranului cu cei cinci membri permanenți ai Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite - SUA, Marea Britanie, Franța, China și Rusia, plus Germania prevedea că Iranul să își micșoreze rezervele de uraniu, care este utilizat în fabricarea armelor nucleare, timp de 15 ani, precum și numărul de centrale de centrifugare utilizate pentru îmbogățirea uraniului, timp de 10 ani.De asemenea, Iranul a fost de acord cu modificarea unei alte centrale, astfel încât să nu mai poată produce plutoniu, utilizat în fabricarea bombelor. În schimb, sancțiunile economice care au afectat grav Iranul din punct de vedere financiar au fost ridicate.Președintele Rohani a declarat în fața mai multor directori din domeniul exploatării gazelor și petrolului că dacă Donald Trump va decide reimpunerea sancțiunilor, Iranul se va confrunta cu „probleme timp de două sau trei luni”, dar că va reuși să treacă peste ele. Rouhani a afirmat că „fundația politicilor noastre stă în a avea relații constructive cu restul lumii”.