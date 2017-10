Din Maternitate, direct la muncă

Indemnizația pentru creșterea copilului este prea mică în raport cu necesitățile. Cele mai dezavantajate sunt femeile care, înainte de a naște, aveau salarii cu mult mai mari decât „leafa” de mămică, de numai 600 de lei. Este motivul pentru care aleg să se întoarcă la serviciu și să lase copiii în grija bunicilor sau a bonelor. L. Z. are 27 de ani și este asistent manager la o firmă de construcții din Constanța. Înainte de a naște, primea un salariu de 1.800 de lei, de trei ori mai mare decât indemnizația pentru creșterea copilului. „Indemnizația am primit-o la patru luni după ce am depus actele. Ce ar face o mamă care stă în banii ăștia și nu are alte venituri? Se împrumută?!”, se întreabă L. Z. Când copilul avea cinci luni, tânăra mămică a decis să se întoarcă la serviciu, iar copilul a rămas în grija bunicilor. În situații similare se află multe alte mămici, care aleg să se întoarcă la serviciu înainte ca micuțul să împlinească doi ani, pentru că salariul este mult mai mare comparativ cu indemnizația pentru creșterea copilului. Indemnizație declarată insuficientă și discriminatorie Mamele care au salarii mari pot obține despăgubiri de la stat, mai ales că deja a fost creat un precedent. O judecătoare din București a dat statul în judecată pentru că a fost nevoită să muncească în concediul postnatal ca să se întrețină. Judecătoria Sectorului 5 București a decis că indemnizația este insuficientă și a acordat mamei despăgubiri morale de 10.000 de lei. De asemenea, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a decis că indemnizația este discriminatorie și a recomandat Ministerului Muncii, Familiei și Egalității de Șanse să promoveze un proiect de act normativ care să reglementeze diferit valoarea indemnizației pentru creșterea copilului și în funcție de contribuția beneficiarilor. Lavinia Șandru luptă pentru stabilirea indemnizației în funcție de venit O astfel de inițiativă deja există. Vicepreședintele Partidului Inițiativa Națională (PIN), deputatul Lavinia Șandru, a inițiat un proiect de lege prin care propune modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 148 din 3 noiembrie 2005 privind susținerea familiei în vederea creșterii copilului. Potrivit proiectului, fiecare mamă ar putea să aleagă ca indemnizația să aibă fie valoarea de 600 de lei, fie de 85% din media veniturilor realizate în ultimele 12 luni. „Proiectul se află în momentul de față în plenul Senatului. Nu a fost dezbătut încă, pentru că, de fiecare dată, a fost pus la coadă pe ordinea de zi. De altfel, nu este pentru prima oară când se întâmplă acest lucru cu proiectele mele”, a declarat pentru „Cuget Liber” vicepreședintele PIN, deputatul Lavinia Șandru. Șandru a precizat că, în cazul în care proiectul va fi respins în Senat, va ajunge în Camera Deputaților, unde toate grupurile parlamentare îl vor susține. „Eu și colegele mele am făcut suficient lobby și cred că proiectul va fi transformat în lege din acest an. Sper să se întâmple cât mai repede. Prin aceste propuneri, noi încurajăm femeile active să aibă copii. Trebuie să încurajăm natalitatea, iar legile existente în prezent nu fac acest lucru”, a mai spus Lavinia Șandru. În județul nostru, 5.818 persoane beneficiază de indemnizația fixă pentru creșterea copilului, după cum ne-a declarat Ana Dancea, director executiv adjunct al Direcției de Muncă, Solidaritate Socială și Familie.