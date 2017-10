Dietele bogate în legume şi fructe înlătură astenia de primăvară

Dietele bogate în legume și fructe înlătură astenia de primăvară

În fiecare an, așteptăm cu nerăbdare sosirea primăverii, vremea frumoasă, explozia de culoare și de vitalitate. Doar că, uneori, constatăm că am ieșit din iarnă mult prea vlăguiți, că suntem iritați, obosiți peste măsură și că nu avem chef de nimic. Medicii spun că este vorba despre astenia de primăvară. „Astenia este o slăbire generală a organismului ce se traduce printr-o stare de oboseală ce poate antrena o insuficiență fizică, psihică și intelectuală. Pe timpul iernii, organismul intră într-o stare de hibernare, în care aportul de legume și fructe este mai scăzut, în timp ce consumul de grăsimi animale este ridicat“, a explicat dr. Mirela Stângaciu, medic de familie. Așadar, lipsa vitaminelor din organism este unul dintre factorii care cauzează astenia de primăvară. Persoanele aflate în convalescență sau al căror organism este mai slăbit după o dietă sau după un post prelungit resimt cel mai puternic starea de epuizare Simptomele asteniei sunt accentuate și de obiceiurile nesănătoase - fumat, consum de alcool, consumul exagerat de cafea și de zahăr. Pentru a scăpa rapid de astenie, medicii recomandă dietele bazate pe multe legume și fructe, o alimentație bogată în fier, evitarea dulciurilor concentrate, a cafelei și a alcoolului, multă mișcare. Cei curajoși pot apela la acupunctură, pentru că are rolul de a crea un echilibru în organism. Și produsele apicole au un rol important în a combate astenia. În acest caz este indicată administrarea de polen și de lăptișor de matcă. De asemenea, uleiul de cătină, ceaiurile de măceș, păducel sau fructe de pădure combat oboseala psihică și intelectuală. Mișcarea face minuni, spun medicii. „Foarte importante sunt plimbările în aer liber, care au rolul de a restabili legătura organismului cu natura”, a precizat dr. Stângaciu.