Diesel, Vine Diesel şi calcă PC-ul în picioare

Diesel, Vine Diesel și calcă PC-ul în picioare

Ştire online publicată Luni, 11 Mai 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Cum să faci un joc prost, în opt pași simpli? Știu eu, știu eu!!! Permiteți-mi să vă luminez. 1. Se ia una bucată Vin Diesel. E mare, e rău, vorbește puțin, dar apăsat. Pare că poate să te rănească în multe feluri. E noul Rambo, noul Comando pentru fiica mea. Are un cult al personalității destul de bine definit, pentru că tot apare în jocuri, filme și reclame. Peste tot face cam același lucru (n.r. - dă cu pumnu’), dar să nu mai vorbim despre asta. Ah, și să nu uit: i-aș zice și în față toate astea. 2. Se face o adaptare insipidă după un film insipid de acțiune insipidă. În cazul de față, Wheelman, o peliculă care aduce oarece diversitate în viața simplă a lui Vin Diesel: nu doar bate oameni, ci mai și conduce mașini. 3. Se realizează un joc pentru consolă, după care se portează cu ură (cu multă ură, serios, cu o ură acidă, virulentă, devastatoare). Se ajunge astfel la Wheelman PC, un joc în care opțiunile grafice se limitează la schimbarea rezoluției și în care trebuie să apeși simultan pe W, Space, Mouse 1 și F5 ca să accelerezi o mașină nenorocită! 4. Cine a făcut jocul? Ubisoft, cu participarea magnificului studio Ubisoft România. Drept urmare, mafioții pe care îi bate Vin Diesel în Spania sunt români, deși vorbesc cu un ciudat accent irlandez. 5. Faci încă o clonă după GTA. Fraților, gata, calmați-vă cu genul ăsta de jocuri. Nu e amuzant să cari oameni cu mașina prin oraș, nu e amuzant să împuști oameni din mașină, în oraș, nu e amuzant să fugi de poliție, cu mașina, în oraș. 5 bis. Pe bune, vă implor, fără clone de GTA. Scoateți odată Splinter Cell Conviction, să vă spălați păcatele din ultimii ani. 6. Vin Diesel iese pe ușa mașinii, în mers, se urcă pe plafonul ei, sare pe mașina din față, după care intră pe geamul din dreapta și îl lovește pe șofer în cap cu adidașii săi de alpinist. Ca prin minune, ușa din stânga se deschide, șoferul cade (vedeți, centura de siguranță salvează vieți!) și Vin Diesel conduce până să apuci să zici „Minunatule!”. Deci… NU. 7. În meniul de configurare a controalelor, îți apare imaginea uriașă a unui controller de X-Box. HELLO! E versiunea de PC, mouse, tastatură, periferice, d-astea. N-ar trebui să mă mire, Ubisoft România s-a ocupat de testarea jocului. 8. Faci din Wheelman PC un joc care merge din bucăți și se blochează din 10 în 10 minute pe un calculator care a bătut jocul Crysis mai rău decât îl bat eu pe Siclitaru la Fight Night Round 3. Ieri am primit un avertisment de la plăcile video. Se pare că a avut loc o adunare a pieselor din calculator și s-au decis să facă o petiție, care suna cam așa: „Dragă proprietarule, ne-am simți mai bine dacă nu ne-ai mai jigni pe față cu c**aturi gen Wheelman. Să ne folosești pentru așa ceva e ca și cum te-ai duce la sapă cu un Ferrari. Phenom-ul și-a exprimat clar aversiunea nanobitică pentru jocuri de acest gen, care îi provoacă alergie, din cauza informației prăfuite și infectate cu coduri de X-box. Cei patru frați Mushkin intră în grevă de mâine, refuzând să calculeze fața lui Vin Diesel la viteza de 4-4-4-12. Cât despre mine și sora mea geamănă, care suntem niște doamne, refuzăm să mai punem GDDR5-ul la treabă pentru un asemenea joc. Drept urmare, vom intra în grevă japoneză și vom reduce la jumătate viteza. Cât despre placa de bază, este de acord cu noi, că altfel îi vandalizăm condensatorii și o batem până când îi cade chipsetul”.