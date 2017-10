Dialogul Iordaniei cu ISIS asupra eliberării ostaticilor esuează

Ştire online publicată Vineri, 30 Ianuarie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Negocierile dintre Iordania si Statul Islamic asupra soartei a doi ostatici par sa fi esuat joi, confom unui expert in negocieri iordaninan, crescand temerile cum ca extremistii isi vor urmari amenintarile de a-i omora pe jurnalistul japonez si pe pilotul jordanian tinuti captivi, potrivit New York Times.Reprezentantii iordanieni erau pregatiti sa satisfaca cererea Statului Islamic de a preda o asa zis sinucigasa cu bomba arestata, Sajida al-Rishawi, ducand-o la granita dintre Siria si Turcia pana la apusul soarelui. Insa oficialii anuntau ca, pana la acea ora, extremistii nu au trimis nicio dovada prin care sa-i asigure ca pilotul era inca viu, asa ca Rishawi ramane in Iordania, spune New York Times."Fara dovezi asupra starii pilotului, Jordania nu e pregatita sa faca schimbul cu sinucigasa, ce este inchisa aici si condamnata la moarte", au spus oficialii, potrivit Hotnews.ISIS au spus ca daca Rishawi este eliberata, si ei elibereaza la randul lor ostaticul japonez tinut in Siria, Kenji Goto, un jurnalist independent, iar pilotul iordanian, lt. Moaz al-Kasabeh, nu va fi omorat.Militantii nu au promis eliberarea pilotului, insa oficialii iordanieni au anuntat ca o vor elibera pe Rishawi numai daca pilotul este eliberat nevatamat. Iordania nu a mentionat schimbul jurnalistului japonez, desi oficialii japonezi si iordanieni au anuntat ca lucreaza impreuna pentru a rezolva criza ostaticilor.Statul Islamic stabilise initial ca termen limita pentru eliberarea lui Rishawi ziua de miercuri, insa l-au extins pana joi la apus. Rapoartele ce spun ca Iordania nu a primit nicio dovada asupra starii pilotului cu doua ore inainte de apus, scrie New York Times.