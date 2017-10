Diabeticii şi hipertensivii, predispuşi la insuficienţă renală

Diabeticii și hipertensivii, predispuși la insuficiență renală

Rinichiul menține echilibrul în organism. Are un rol esențial în detoxifierea organismului. Dacă rinichiul este suferind, organismul nu mai poate scăpa de o mulțime de elemente nefolositoare. Când rinichii nu mai lucrează eficient, apare insuficiența renală. Rinichiul nu are doar funcția de a filtra și de a elimina „deșeurile” toxice din organism, ci și de a menține echilibrul, pentru că se află în strânsă legătură cu celelalte organe - a explicat dr. Bogdan Cîmpineanu, medic primar boli interne, specialist în nefrologie. Afecțiunile renale atacă în tăcere, pentru că nu prezintă simptome decât în stadiile avansate. „Oamenii nu se alarmează decât atunci când există modificări frapante, cum ar fi modificările de volum urinar, numărul de micțiuni, durerea - celebra colică renală. Boala poate să evolueze insidios dacă nu este depistată într-un stadiu care să permită conservarea funcției rinichiului”, a precizat medicul. Oamenii ajung la medic târziu În multe dintre cazuri, oamenii ajung la medic târziu, când deja au insuficiență renală cronică. „De obicei, pacienții nu bagă de seamă, boala evoluează și ajunge până în stadiul în care funcția renală este grav afectată, când nu se mai poate face mare lucru și se ajunge la o altă situație - terapia prin dializă peritoneală sau hemodializă”, spune dr. Cîmpineanu. Afecțiunile renale se află în strânsă legătură cu alte boli, așa cum sunt hipertensiunea arterială, diabetul zaharat, afecțiunile metabolice. De asemenea, faringo-amigdalita streptococică poate afecta rinichiul, în cazul în care nu este depistată sau nu este tratată corect. Episoadele repetate de infecții urinare predispun la afecțiuni renale, mai ales dacă sunt incorect tratate sau dacă dezvoltă rezistență la tratamentul administrat. „O patologie ignorată se poate «răzbuna» mai târziu și poate duce într-un stadiu al bolii în care funcția renală nu mai poate fi stabilită”, a explicat dr. Cîmpineanu. Beți multe lichide! Stilul de viață are un rol foarte important în prevenirea afecțiunilor renale. Spre exemplu, o dietă bogată în carne nu este deloc indicată. Expunerea la atmosferă rece, la umiditate favorizează, de asemenea, apariția afecțiunilor renale. Medicii spun că este foarte bine să consumăm foarte multe lichide, pentru că, în cazul în care rinichiul nu are cantitatea de fluid necesară pentru a realiza funcția de excreție, organul este afectat. Fiind afecțiuni tăcute, medicii recomandă să facem investigațiile necesare depistării acestor boli, pentru a nu avea de suferit mai târziu. Un examen sumar de urină și o hemoleucogramă pot oferi indicii clare cu privire la o eventuală afecțiune renală. „Oamenii trebuie să facă primul pas către cabinetul medicului de familie care le poate recomanda un sumar de urină. În funcție de rezultatul acestei investigații, pacientul poate fi direcționat către un medic specialist, pentru a afla despre ce afecțiune este vorba”, explică dr. Cîmpineanu. Medicul a precizat că este indicat ca o dată sau de două ori pe an să facem această investigație de laborator. Atât persoanele care plătesc asigurări de sănătate, cât și cele neasigurate pot face această analiză gratuit, în cadrul programului național de evaluare a stării de sănătate a populației. Este foarte importantă depistarea la timp, pentru că, în stadii avansate, singura șansă a bolnavilor cu insuficiență renală cronică este dializa. În județul nostru, 194 de persoane fac dializă, după cum ne-a declarat dr. Tanța Culețu, directorul executiv adjunct al Autorității de Sănătate Publică a județului Constanța. De asemenea, peste 60 de persoane se află pe lista de așteptare pentru a intra în acest program și sunt monitorizate în permanență de către specialiști, după cum a declarat dr. Cîmpineanu.