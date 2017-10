Dezertori din Statul Islamic. Motivul pentru care tot mai mulţi membri parasesc ISIS

Dezertori din Statul Islamic. Motivul pentru care tot mai mulți membri parasesc ISIS

Ştire online publicată Marţi, 22 Septembrie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Este un număr mic, dar în creștere. Tot mai numeroși membri ai Statului Islamic părăsesc organizația extremistă sunnită din cauză că o consideră prea violentă sau coruptă.Informația a fost obținută în urma unui studiu publicat de un centru de cercetare cu sediul la Londra, și are la bază declarații publice aparținând zecilor de persoane care au părăsit SI începând de anul trecut.Directorul Centrului pentru Studiul Radicalizării și Violenței Politice Peter Neumann, autorul raportului, a declarat pentru The Associated Press că aceste concluzii contrazic imaginea unității și hotărârii pe care încearcă să o prezinte SI.