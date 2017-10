DEZASTRU! Încă un CUTREMUR URIAŞ a ZGUDUIT Mexicul, în ziua în care au fost comemoraţi cei 5000 de morţi în seismul din 1985

DEZASTRU! Încă un CUTREMUR URIAȘ a ZGUDUIT Mexicul, în ziua în care au fost comemorați cei 5000 de morți în seismul din 1985

Ştire online publicată Marţi, 19 Septembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un cutremur puternic a fost resimțit la Ciudad de Mexico, unde clădiri au fost zdruncinate puternic marți, ziua în care capitala marchează un seism din 1985 soldat cu pagube importante, relatează The Associated Press.Cutremurul de marți a avut loc la câteva ore după ce în capitala mexicană s-a desfășurat un exercițiu de pregătire pentru seisme. În urmă cu exact 32 de ani, pe 19 septembrie 1985, Mexicul a fost lovit de un seism cu magnitudinea 8, soldat cu peste 5000 de morți. Luna aceasta, 98 de oameni au murit în urma unui cutremur de magnitudine 8,1, cu epicentrul în Pacific, la aproximativ 1000 de kilometri sud-est de Ciudad de Mexico.Amploarea eventualelor pagube sau victime era neclară imediat, însă oamenii au fugit din clădiri de birouri, în centru, pe bulevardul Reforma.Potrivit agenției mexicane de seismologie, cutremurul a avut o intensitate de 6,8, iar epicentrul acestuia a fost localizat la est de capitală, în statul Puebla, scrie news.ro.Fotografii au căzut de pe perți, iar obiecte se zdruncinau pe suprafețe plane, potrivit unor imagini postate pe rețele de socializare. Unele persoane s-au băgat sub birouri pentru ca să se protejeze.Marți, mai devreme, în clădiri din întregul oraș au avut loc exerciții de pregătire pentru cutremure, marcându-se astfel cutremurul din 1985.