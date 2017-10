Dezastru în Siria: 17.000 de persoane ucise

Ştire online publicată Luni, 09 Iulie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Emisarul ONU și Ligii Arabe Kofi Annan, autorul unui plan de soluționare a crizei din Siria care nu a fost aplicat, recunoaște că misiunea sa „nu a reușit” și pledează pentru asocierea Iranului la negocieri, într-un interviu acordat cotidianului Le Monde, relatează AFP.„Această criză continuă de 16 luni, dar eu am început să mă implic acum trei luni. Eforturi importante au fost depuse în încercarea de a soluționa această situație în mod pașnic și politic. Este de ordinul evidenței că nu am reușit. Și poate că nu există nicio garanție că vom putea reuși”, a recunoscut Kofi Annan.„Dar, am studiat, oare, alternativele? Am pus, oare celelalte opțiuni pe masă? Am spus acest lucru în cadrul Consiliului de Securitate al ONU, adăugând că această misiune nu era nedefinită în timp și nici rolul meu”, a adăugat el.De asemenea, peste 17.000 de persoane, dintre care 11.815 civili, au fost ucise în cursul violențelor din Siria de la începutul revoltei față de regimul președintelui Bashar al-Assad, în martie 2011, a anunțat sâmbătă organizația nonguvernamentală (ONG) Observatorul Sirian al Drepturilor Omului. Între cele 17.012 persoane se află 11.815 civili, 4.316 membri ai armatei și serviciilor de securitate și 881 de dezertori, a declarat Rami Abdel Rahmane, președintele ONG-ului cu sediul la Londra, care se bazează pe o rețea de militanți de la fața locului.De la intrarea în vigoare a armistițiului de la 12 aprilie, prevăzut în cadrul unui plan de pace al emisarului internațional Kofi Annan, dar care nu a fost aplicat niciodată, au fost ucise 5.898 de persoane, a precizat Rami Abdel Rahmane.