Dezastru în Filipine, în urma taifunului Haiyan. Peste 1.200 de persoane au murit

Ştire online publicată Luni, 11 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Dezastru în Filipine după trecerea taifunului Haiyan. Considerat de mulți specialiști drept cel mai puternic taifun înregistrat vreodată, Haiyan a adus cu el rafale de vânt de până la 380 de kilometri la oră. Un ministru a declarat că acesta a lăsat în urmă sute de morți, dar un bilanț oficial va fi anunțat în următoarele zile.Ieri, au venit și primele informații despre proporțiile dezastrului. Aproximativ 1.200 de persoane ar fi murit în Filipine, în urma taifunului Haiyan, unul dintre cele mai puternice de pe planetă, a anunțat Crucea Roșie locală, citată de AFP, scrie Mediafax.Milioane de oameni s-au baricadat în case de teama taifunului. Rafalele de vânt au smuls copaci din rădăcini și au lăsat mii de case fără acoperișuri. Dintre toate, insula Leyte a fost cea mai grav afectată. Locuitorii de acolo au crezut că a venit sfârșitul lumii.„Nu am crezut că vântul va fi atât de puternic încât să îmi distrugă casa. Nu știu ce voi face”, spunea o localnică.După ce a făcut prăpăd în centrul și sudul Filipinelor, taifunul Haiyan se îndreptă acum spre Marea Chinei de Sud, în direcția Vietnamului și Laosului.Cu rafale de vânt de până la 315 kilometri pe oră, Haiyan este taifunul cel mai violent din acest an din lume și unul dintre cele mai puternice care a atins vreodată uscatul în ultimele decenii.Peste patru milioane de persoane trăiesc în zonele prin care a trecut acesta, a precizat guvernul filipinez.În fiecare an, arhipelagul filipinez este traversat de aproximativ 20 de furtuni puternice sau taifunuri, în perioada iunie-octombrie. Arhipelagul este prima zonă de uscat pe care o întâlnesc furtunile ce se formează în Pacific.Taifunul cel mai violent din 2012, Bopha, a traversat și el Filipinele, provocând aproxi-mativ 2.000 de morți sau dispăruți în Mindanao, o insulă din sudul țării.