Psihologul te ajută

Dezacordurile în exprimare la copii

Aproape toți copiii mici fac dezacorduri în exprimare, întrucât sunt dornici să acumuleze cât mai multe cunoștințe de limba română, însă nu au capacitatea de a înțelege imediat cum se realizează corect acordurile gramaticale. Nu disperați, căci totul se învață în timp! Diana Felcer este una dintre multele mame care își cresc singure copiii. Soțul a părăsit-o pentru o „artistă”, dar acest… amănunt n-o mai sâcâie demult. Ceea ce o preocupă, într-adevăr, este creșterea și educarea fetiței sale, în vârstă de șase ani și șapte luni. „Eu sunt foarte ocupată și a trebuit să aduc în casă bani mai mulți, pentru că fostul meu soț îmi plătește pensia alimentară doar când are chef sau când nu-l dau banii afară din casă, mai ales de când… artista i-a făcut un băiat, după care e înnebunit și a uitat-o pe fetița noastră. Copilul a stat acasă cu mama mea, a făcut doar un an de grădiniță, că n-am mai găsit loc, dar să știți că este foarte isteață și inteligentă. A învățat singură să citească și vreau să vă spun că citește fără poticneli. Este și foarte vorbăreață și, atunci când am timp, vorbesc cu ea și mereu corect, fără stâlceli ale cuvintelor sau dezacorduri. Cu toate astea, am observat și eu, și învățătoarea, că face dezacorduri, mai ales când se grăbește. O corectez tot timpul și vreau s-o fac să înțeleagă ceea ce greșește și o pun să repete corect, dar fără prea mare succes. La ultima ședință, învățătoarea m-a rugat să mă ocup mai mult de ea. Nu știu ce să mai zic, dar, mi-e teamă că a pornit cu stângul și mă gândesc dacă nu cumva este cazul să mergem la un psiholog, că nu-mi place situația asta. După ce o rog să repete corect, am observat că dă în bâlbâială, iar de multe ori se pune pe plâns. Ar putea psihologul dumneavoastră să mă ajute cu niște sfaturi? Vă mulțumesc și vă doresc un an foarte bun!” - Diana Felcer, 32 ani. Totul se învață în timp Dragă Diana, nu este cazul să disperi, căci psihologul Speranța Băcana ne-a explicat că majoritatea copiilor, chiar și la vârste mai mari, fac dezacorduri, din cauză că asimilează foarte multe cunoștințe de limba română în toată această perioadă și nu reușesc să înțeleagă imediat cum se realizează corect acordurile gramaticale. Indiscutabil, părinții trebuie să aibă răbdare și să înțeleagă că totul se învață în timp, cu ajutorul multor exerciții, începând chiar de la gră-diniță, care apoi se continuă pe tot parcursul ciclului primar de învățământ. Grădinița este și ea deosebit de importantă în acumularea a tot felul de cunoștințe, iar cei care sar peste această etapă au dificultăți, și de socializare, și de exprimare corectă. Nu exagerați cu îndreptarea greșelilor Specialistul consideră că nu este cazul să vă îngrijorați, însă vă recomandă să aveți foarte multă grijă cum vă comportați cu cel mic și, mai ales, să nu insistați prea mult cu corectarea dezacordurilor pe care le tot observați în exprimarea lui, căci ar fi posibil să-i induceți teama că nu va putea să vorbească niciodată corect. În aceste condiții, pe fond emoțional, riscul de a greși este și mai mare. Ba, mai mult, poate da în bâlbâială, lucru de care v-ați plâns și dumneavoastră. Atunci când observați că greșește, nu-i mai atrageți atenția asupra acestui lucru, ci doar repetați corect propoziția, însă numai o singură dată. În nici un caz să nu repetați de mai multe ori! Apoi, continuați să vorbiți normal, dar nu-l mai obligați să reformuleze dacă va face alte dezacorduri. Treptat, se va exprima corect, și nici bâlbâiala nu-l va mai sâcâi. Concluzia specialistei este simplă: nu îl mai criticați, ci, dimpotrivă, încercați să-l încurajați și să-i redați încrederea.