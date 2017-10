În această săptămână

Detroit este Mecca industriei auto

Salonul auto de la Detroit (SUA), cel mai mare salon de profil de pe fața planetei, ține capul de afiș al acestei săptămâni. 99% dintre constructorii de mașini participă la evenimentul anului, toți pregătind lansări de modele noi și prezen-tarea ultimelor tehnologii și inovații din domeniu. Printre noutățile din acest an se numără primul Ferrari pe biodiesel (F430 Spider BioFuel), noul Volkswagen Passat Coupe, Dodge ZEO – mașina electrică, seria Cabriolet de la BMW, Cadillac CTS Coupe Concept și Audi R8 V12 TDI (!!!). Ediția din acest an a Salonului de la Detroit este însă marcată de problemele economice grave din America, care au afectat negativ vânzările de autoturisme. Astfel, pentru al doilea an consecutiv, vânzările pe piața americană au scăzut, ca urmare a problemelor economice, în principal din sectorul imobiliar și bancar. Analiștii estimează că vânzările vor scădea în 2008 până la 15,5 milioane de mașini. Pentru a vedea ultimele noutăți ale salonului vizitați www. semashow.com.