Deţinutul de la Valea Seacă a coborât din plop

Deținutul de la Valea Seacă a coborât din plop

Ştire online publicată Marţi, 13 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Deținutul de la Poarta Albă care s-a cocoțat într-un plop din curtea secției de la Valea Seacă a rezistat mai bine de 24 de ore fără mâncare și apă. Ieri, el era hotărât să nu cedeze, iar copacul a fost păzit în permanență de cadre ale unității. Aseară, la ora 19, deținutul a cerut ajutorul gardienilor pentru a coborî din copac. Ieri, după aproximativ 24 de ore petrecute într-un copac, la o înăl-țime de aproape 10 metri, deținutul Radu C., închis la Penitenciarul de Maximă Siguranță de la Poarta Albă - Secția Valea Seacă (unde există un regim de detenție semi-deschis), la patru ani de închisoare, pentru furt, tot nu vroia să renunțe la protest. El și-a petrecut toată noaptea de duminică spre luni sub cerul liber, într-un copac din incinta penitenciarului, fără apă și mâncare. Deținutul a fost păzit non-stop de supraveghetorii din cadrul penitenciarului, iar comandantul unității a tot purtat discuții cu deținutul, fără vreun rezultat însă. Purtătorul de cuvânt al Penitenciarului de Maximă Siguranță Poarta Albă, Gabriel Botezan, ne-a declarat că deținutul nu este la prima formă de protest de acest gen. În urmă cu câțiva ani, el a fost protagonistul unei pățanii asemănătoare, la Timișoara, unde a stat cocoțat vreme de patru zile pe o antenă. Așadar, bărbatul are antrenament, și ar putea să îi țină în șah pe angajații penitenciarului câteva zile bune, sau ar putea chiar să își depășească propriul record. Drept condiție pentru a coborî din pom deținutul cerea să i se pună dantură nouă. Potrivit conducerii penitenciarului, Radu C. trebuie să suporte 20% din cheltuială pentru această intervenție. Dar cum el nu are banii respectivi, iar familia sa nici atât, pentru că, potrivit conducerii penitenciarului, el nu este vizitat, de obicei, de nimeni, șefii unității de detenție nu-i pot promite că, peste noapte, va avea ceea ce își dorește cu atâta ardoare. Ieri, când l-am „vizitat“ pe deținut la noua sa „casă“, el vorbea de Darwin și de „teoria sinuciderii“ - în variantă proprie. Nici prin gând să asculte povețele angajaților de a se da jos din copac. Aseară, la ora 19, aproape leșinat de foame, el a solicitat ajutorul cadrelor penitenciarului pentru a coborî. Supraveghetorii săi au folosit o scară și l-au adus pe individ cu picioarele pe pământ. Dacă ieri seară a fost îngrijit de medici, de astăzi urmează să răspundă în fața unei comisii de disciplină pentru fapta sa. Alexandru MOLDOVEANU