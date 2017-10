Deţinuţii - scutiţi de pensia de întreţinere pentru copiii lor

Deținuții - scutiți de pensia de întreținere pentru copiii lor

Statul sprijină familiile monoparentale sau persoanele al căror partener se află în închisoare. Beneficiază de alocația de susținere pentru familia monoparentală familiile formate din persoana singură și copiii în vârstă de până la 18 ani aflați în întreținere și care locuiesc împreună cu aceasta, dacă realizează venituri nete lunare pe membru de familie de până la salariul minim net pe economie. „Soțul meu, de care sunt despărțită în fapt, dar încă nedivorțată, este arestat de aproape nouă luni de zile. Nu mai este cazul să vă spun ce viață de câine am avut cu el, că o știu toți cunoscuții. Am îndurat multe și nevrute numai de dragul băiețelului nostru, dar până la urmă mi-am dat seama că nici pentru el nu era o mare fericire să ne vadă cum ne certam și chiar ne luam la bătaie. Totuși, avea și el un punct bun atunci când era treaz, că toate relele numai de la băutură se trăgeau, din cauza băuturii a ajuns și la pușcărie. Deci bun la el era că își rupea de la gură pentru copilul nostru. Chiar și după ce a fost arestat i-a plătit pensie alimentară vreo două luni de zile, bani pe care mi-i aducea lunar acasă mama lui. Dar după ce a terminat rezervele nu mi-a mai trimis nimic. M-am dus la el la vorbitor să-l rog să vândă un hectar de teren că trebuie să operez băiatul, dar mi-a spus că nu face asta, că tot pentru copil o să rămână, să aibă o amintire de la el. Nu-i port pică pentru că îl iubește pe băiat, dar aș vrea să știu dacă în timp ce este închis legea îl obligă să plătească pensia alimentară pentru copilul lui, mai ales că nici eu nu mai am de muncă și nu mă mai descurc? Sau dacă pot să obțin altfel de pensie și ce acte îmi trebuie pentru așa ceva? Vă mulțumesc și vă rog să mă scuzați că am îndrăznit să vă rog așa ceva!” - Carla Bucuraș, din Năvodari. Sprijin pentru cei lipsiți de ajutor În perioada în care se află în închisoare, din cauză că nu are un venit, tatăl copilului dumneavoastră nu are posibilitatea să plătească această pensie - ne-a explicat consilierul juridic Carmen Dumitru. Tocmai de aceea legiuitorul a gândit alocația pentru familiile monoparentale. Acest tip de alocație asigură asistența socială a femeilor, dar și a bărbaților care au în îngrijire unul sau mai mulți copii și nu beneficiază de ajutor din partea cuiva (de exemplu, părinți singuri sau persoane văduve sau al căror partener se află în închi-soare etc.). Actele necesare pentru întocmirea dosarului Pentru a putea primi alocația monoparentală va fi nevoie să întocmiți un dosar, din care să nu lipsească următoarele acte: l cerere tip l actele de identitate/certificatele de naștere ale copiilor cu care locuiește persoana singură (copie și original) l livretul de familie completat la zi (copie și original) l actul de identitate al persoanei singure (copie și original) l dovezi privind veniturile nete realizate în luna anterioară înregistrării cererii l adeverință emisă de școala unde frecventează copiii cursurile pentru copiii de vârstă școlară l talonul de alocație de stat pentru copii, în cazul copiilor preșcolari sau adeverința de la Direcția de Muncă, Solidaritate Socială și Familie, alte acte pentru situații care nu sunt evidențiate în livretul de familie, respectiv: 1. hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este declarat/declarată dispărut/dispărută 2. hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor. Pierderea dreptului la alocația de susținere Plata alocației pentru familia monoparentală încetează în luna următoare celei în care se constată că beneficiarul nu mai îndeplinește condițiile legale pentru atribuirea acestei sume și, de asemenea, în cazul în care plata a fost suspendată, iar în termen de trei luni de la suspendare nu a mai fost adusă dovada frecventării școlii.