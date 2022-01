Detalii șocante despre bărbatul care a împins o femeie pe șine în fața trenului

Michelle Alyssa Go, în vârstă de 40 de ani, a murit după ce a fost împinsă pe șinele trenului, în stația de metrou Times Square. Suspectul a fugit apoi de la fața locului, iar ulterior s-a predat, la mai puțin de o oră după incident, la un sediu al Poliției din New York.



Potrivit Realitatea.net incidentul a avut loc sâmbătă dimineață și potrivit anchetatorilor, victima era de origine asiatică. Atacatorul are și este om al străzii. Bărbatul , pe nume Simon Martial, în vârstă de 61 de ani, a fost acuzat de crimă. A fost deschisă o anchetă pentru stabilirea circumstanțelor evenimentului.