Detalii şoc în cazul românului decapitat în Italia. Procurorii iau în calcul un accident de muncă urmat de mutilarea cadavrului

Detalii șoc în cazul românului decapitat în Italia. Procurorii iau în calcul un accident de muncă urmat de mutilarea cadavrului

Ştire online publicată Joi, 28 Decembrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Ancheta în cazul românului decapitat în Italia nu a ajuns la final. Se pare că procurorii iau în calcul două variante despre modul în care bărbatul din Vaslui și-a găsit sfârșitul. Una ditre ele ar fi că românul a murit în urma unui accident de muncă și, pentru nu a fi tras la răspundere pentru moarte, suspectul i-ar fi mutilat cadavrul susțin jurnaliștii din Italia, citați de România TV. Ministerul Afacerilor Externe a fost anunțat de anchetatorii din Italia de acest caz, scrie romaniatv.netCadavrul românului a fost găsit la mijlocul lunii decembrie într-o pădure, în zona localității Caltagirone, provincia Catania, din Italia. Cadavrul a fost descoperit la marginea unui drum de tara de catre un vanator care a iesit la plimbare cu cainele sau in acea zona. Vanator a anuntat imediat carabinierii, care au deschis o ancheta pentru a descoperi faptasul sau faptasii acestei oribile crime.Conform anchetatorilor, cadavrul lui Costel Ciobanu, în vârstă de 51 de ani, originar dintr-o localitate din Vaslui, era decapitat. De asemenea, brațele îi fuseseră tăiate.Rudele acestuia au raportat dispariția lui, după ce nu au reușit să-l contacteze mai multe zile la rând. Bărbatul era plecat la muncă în Italia.Anchetatorii sustin ca asasinarea ar fi avut loc in alt loc, iar cadavrul a fost aruncat in padurea de pini din localitate. Decapitatarea si taierea bratelor ar fi fost facute ulterior pentru a impiedica identificarea victimei.Carabinierii au eliminat probabilitatea ca crima să fie comisă de organizațiile mafiote din zonă.