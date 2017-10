DESTIN TRAGIC! Actriţa dispărută în ziua de Crăciun a fost violată şi ucisă

DESTIN TRAGIC! Actrița dispărută în ziua de Crăciun a fost violată și ucisă

Ştire online publicată Vineri, 30 Decembrie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Tricia McCauley, actriță americană și instructor de yoga, în vârstă de 46 de ani, a fost găsită moartă la două zile după ce a fost anunțată dispariția sa.Tricia McCauley era așteptată la cina de Crăciun în casa unor prieteni din Washington DC, însă nu a mai ajuns acolo. De asemenea, în dimineața zilei următoare a ratat un zbor de pe Aeroportul Internațional Roland Reagan, ea planificând pe 26 decembrie o vizită la rude.În cele din urmă Tricia McCauley a fost dată dispărută, iar poliția a găsit-o moartă în propria mașină, o Toyota Scion, parcată în fața unui magazin din nord-vestul orașului. Autopsia a relevat că ea a fost strangulată, iar un suspect se află deja în custodia poliției. "Nu credem că suspectul cunoștea victima", a spus șeful interimar al poliției din Washington DC, Peter Newsham. Adrian Johnson, suspectul arestat, a făcut sex cu Tricia înainte ca aceasta să fie omorâtă, urmele de pe corpul ei fiind deatfel dovezi de agresiune sexuală.Între filmele în care a jucat Tricia se numără The Paper Girl (2000), Step Up (2006) și Never Dream: The Beginning (2012).