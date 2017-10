Descoperirile anului 2007 în medicină

De la metode non-invazive la biopsia de sân, până la noi arme de luptă împotriva infecțiilor letale, acestea sunt cele mai promițătoare noutăți din domeniul medical, din 2007. Dr. Violeta Diaconiță - Medical Medicover trece în revistă descoperirile și inovațiile de top care au deja sau vor avea în scurt timp un impact remarcabil asupra sănătății pacienților. O descoperire care poate să distrugă „superbacteriile” Cercetătorii de la Chapel Hil, Universitatea Carolina de Nord (SUA) au descoperit o nouă armă de luptă împotriva unei amenințări din ce în ce mai mari: bacteri-ile rezistente la medicamente. Această armă se află deja la îndemâna medicilor. Este vorba despre medicamentele din clasa bifosfonați, cunoscute pentru efectele lor benefice în tratamentul osteoporozei. Se pare că medicamentele din această clasă - care inițial sunt destinate refacerii și întăririi structurii osoase la persoanele care suferă de osteoporoză - au capacitatea de a ucide bacteriile rezistente la antibiotice. Deși această indicație încă nu este aprobată oficial, în SUA unii medici deja utilizează bifosfonații pentru infecțiile rezistente la tratamentele clasice. La noi această indicație nu este încă aprobată, dar reprezintă pentru viitor o posibilă cale de urmat în cazuri deosebite, grave, potențial periculoase pentru viața pacientului. Se redă mobilitatea gâtului prin operație chirurgicală Persoanele cu o afecțiune gravă care se numește boala degenerativă a discului vertebral cervical, adică o afectare a cartilajului dintre vertebrele de la nivelul gâtului, își pot mișca normal gâtul dacă li se implantează un nou disc artificial flexibil. Actualmente, pentru aceste persoane, chirurgul intervine prin scoaterea cartilajului (discului) afectat și blocarea celor două vertebre. Astfel, mișcările gâtului sunt drastic reduse. Prin implantul noului disc, aprobat în SUA în anul trecut, mișcările permise sunt mai variate, durerea resimțită este mai mică și, important, reîntoarcerea în activitate, la muncă, este redusă cu peste două săptămâni. Bacteriile necesare Probioticele - așa-numitele “bacterii bune” care există în organismul nostru - sunt cunoscute deja pentru efectele lor benefice în prevenirea și chiar în tratamentul unor boli ale aparatului digestiv cum sunt diareea sau constipația și așa-numitele “colite de fermentație”, sau ale aparatului genital feminin cum este vaginoza bacteriană. Vaginoza bacteriană este cea mai frecventă infecție vaginală la femeile aflate la vârste active sexual și este caracterizată prin afectarea florei bacteriene vaginale normale. Ucigașul tăcut vorbește Cancerul ovarian, cunoscut și sub numele de “ucigașul tăcut”, care ucide anual 15.000 de femei, poate să nu fie chiar atât de “tăcut” până la urmă. Cercetări recente arată că, din stadii precoce, această boală se poate face simțită prin simptome foarte discrete cu aproximativ un an înaintea diagnosticului tipic. Actualmente, Societatea Americană de Cancer (American Cancer Society - ACS) spune că atunci când acest cancer este detectat cât este limitat numai la ovar și nu a afectat încă alte organe, pacienta are 90% șanse să fie vindecată. Șansele însă scad cu 20% dacă este descoperit în stadii avansate, așa cum se întâmplă cel mai adesea. Simptomele de alarmă sunt din păcate comune multor afecțiuni fără nici o legătură cu cancerul ovarian. Dar dacă aceste simptome apar aproape zilnic și durează de mai multe săptămâni, ACS recomandă consult ginecologic. Iată care sunt simptomele repetate pe care o femeie nu ar trebui să le ignore: durere abdominală sau pelvină, balonări, senzație de sațietate prea rapidă sau dificultate în alimentație, urinări frecvente sau senzația de urgență de a urina. Supraviețuire la... rece “Dacă nu ești resuscitat în primele cinci minute după un atac de cord, ești ca și mort” spun americanii. Dar cercetătorii știu acum că timpul de supraviețuire poate fi crescut de trei ori dacă trupul este “răcit” cu câteva grade la scurt timp după ce inima se oprește. În unele spitale din SUA medicii deja folosesc învelirea trupului pacientului în pături “răcitoare” cu gheață. Această practică scade mult afectarea creierului și resuscitează persoane “moarte temporar”, la care inima a fost oprită până la 15 minute - spun cercetătorii de la Centrul pentru Studiul Resuscitării de la Universitatea din Pennsylvania. În 2007 într-un studiu făcut pe animale, răcirea a determinat o creștere a ratei de supraviețuire după oprirea cordului de la 10 la 60%. Cercetătorii încearcă acum să pună la punct un produs injectabil “refrigerant” care să scadă temperatura corpului în câteva secunde și pe care personalul medical de urgență să-l poată injecta pe loc, crescând astfel șansele de supraviețuire a creierului în condițiile opririi bătăilor inimii. Pacientele scutite de teama de biopsia de sân O nouă metodă de investigație de tip ecografie - numită elastografie - poate să determine cu mare precizie, de aproape 100%, dacă tumorile de sân sunt canceroase sau sunt inofensive, adică benigne, fără să mai fie nevoie de scoaterea și analizarea unei părți de țesut - metodă cunoscută sub numele de puncție-biopsie. Cercetătorii spun că elastografia - o ecografie care analizează tumorile de sân după diferența de elasticitate a lor în fața ultrasunetelor - poate să reducă foarte mult biopsiile de sân (80% se dovedesc a fi benigne și deci stresul pacientei în fața unei asemenea proceduri poate fi scutit). Mai mult, timpul de așteptare până la rezultatul țesutului recoltat prin biopsie, timp în care teama de un eventual cancer este mare, este practic anulat. Depistezi diabetul înainte de a te îmbolnăvi Trei teste de sânge, toate fiind semne de alarmă pentru inflamație, dar care sunt legate și de rezistența la insulină, pot prezice dacă femeile vor face la un moment dat diabet zaharat. Acest lucru se poate întâmpla cu mulți ani înainte ca testele obișnuite de screening să indice o problemă. Studiile realizate arată că noile testări propuse de cercetătorii de la UCLA avertizează asupra unui posibil diabet în viitor la persoane care au deocamdată nivele normale ale glicemiei. Bineînțeles că persoanele avertizate prin aceste testări își pot lua din timp măsuri de prevenire cum ar fi: schimbarea stilului de viață, a alimentației și o urmărire regulată a glucozei în sânge. O descoperire care face mamografia mai precisă și mai confortabilă Tot în SUA, la Universitatea Duke, s-a pus la punct o metodă tridimensională de tomografie computerizată (CT) cu nivel scăzut de radiații, care este de două ori mai precisă și mult mai puțin dureroasă decât scanarea tomografică clasică. Pacienta este întinsă pe un pat cu fața în jos, cu un locaș special pentru sâni, iar scanarea se face circular, de dedesubt. Cei care au dezvoltat această metodă spun însă că abia peste câțiva ani se va utiliza și comercializa acest tip de aparat pe scară largă. Victimele unui atac cerebral vor merge din nou Accidentele vasculare cerebrale, dar și alte suferințe care afectează nervii sau musculatura, determină deseori un mers șchiopătat specific, manifestat prin imposibilitatea de a îndoi laba piciorului pe gleznă. Din această cauză persoanele afectate nu pot păși fără să se împiedice. Un sistem nou, denumit de cei care l-au pus la punct NESS L300, utilizează un senzor pus în pantof, care avertizează un mic aparat fără fir, aflat sub genunchi, dacă partea posterioară a tălpii piciorului se află sau nu pe pământ. Având această informație, aparatul transmite impulsuri electrice la nervul piciorului care determină ridicarea labei de pe sol. În acest mod pacienții pot să meargă mai natural.