Deputatul Aledin Amet reprezintă minorităţile naţionale din România în relaţia cu UNESCO

Deputatul Aledin Amet reprezintă minoritățile naționale din România în relația cu UNESCO

Deputatul tătar Aledin Amet, aflat la al doilea mandat în Parlamentul României, a fost ales, de curând, membru în Comisia permanentă comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO. Deputatul Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Musulmani din România a fost desemnat să reprezinte în această comisie Grupul Minorităților din Parlamentul României. Din noua sa postură, Amet intenționează să susțină o serie de proiecte în domeniul cultural atât pentru etnia tătară, dar și pentru județul Constanța. Printre ele se numără înscrierea în lista monumentelor protejate de UNESCO a unor obiective religioase din Dobrogea, iar aici deputatul a menționat în primul rând Geamia „Esmahan Sultan” din Mangalia, dar și biserici din județul Tulcea, de o deosebită importanță în spațiul spiritual românesc. „Mă bucur că am reușit să îi conving pe colegii mei de la grup să fiu eu cel care va reprezenta minoritățile naționale în această comisie. Este o comisie foarte importantă, cu atât mai mult cu cât ea are de puțin timp statut permanent și nu mai este doar o comisie de prietenie, așa cum a fost inițial. Cultura, știința, educația sunt domenii foarte importante care cu siguranță vor avea de suferit și ele în contextul actual al crizei economice. Astfel că, din această nouă postură a mea intenționez să sprijin proiecte în aceste domenii, în sensul atragerii unor noi surse de finanțare pe această filieră”, a declarat pentru „Cuget liber”, deputatul tătar. Comisia permanentă comună a Camerei Deputaților și Senatului pentru relația cu UNESCO a fost transformată, spre sfârșitul mandatului trecut, din comisie de prietenie, cu un rol onorific, într-una permanentă, cu atribuții concrete și cu abilități de monitorizare, organizare și chiar legiferare cu privire la monumentele aflate pe lista UNESCO, a evenimentelor și manifestărilor organizate sub egida UNESCO la nivel național și internațional. Transformarea în comisie permanentă a fost posibilă la inițiativa fostului deputat Mihai Mălaimare, din 2007, la vremea aceea actorul fiind președinte al amintitei comisii.