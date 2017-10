Deputaţii constănţeni Mihei, Mironescu, Mazăre şi Dida, cercetaţi penal pentru banii de chirie

Deputații constănțeni Mihei, Mironescu, Mazăre și Dida, cercetați penal pentru banii de chirie

Parchetul General îi verifică pe senatorii și deputații care au cerut bani de chirii, deși dețin în capitală apartamente sau vile. Plângerea a fost depusă de jurnaliștii de la Academia Cațavencu, care au descoperit 26 de parlamentari în această situație. Aceștia primesc lunar de la bugetul parlamentului 2.500 de lei. Printre ei se numără și patru deputați constănțeni: Andrian Mihei (PNL), Laurențiu Mironescu (PD), Alexandru Mazăre și Corneliu Dida (ambii de la PSD). Parlamentarii constănțeni spun că nu au habar de plângerea penală depusă de jurnaliștii de la Academia Cațavencu și refuză să comenteze acest demers. Mironescu și soacra Laurențiu Mironescu susține că nu știe de nicio plângere penală. „Dacă au depus plângere penală, cel mai probabil voi primi o înștiințare. Dar menționez încă o dată, acel apartament nu este al meu, ci al soacrei mele. Oricum, îmi este greu să mă dezvinovățesc acum prin telefon. Știți cum e, cine se scuză se acuză și nu vreau să las impresia asta pentru că nu este cazul”, a declarat deputatul democrat. Apartamentul mamei Pe aceeași poziție se situează și Alexandru Mazăre, care spune că nu a aflat de vreo plângere penală. „Nu știu nimic și nici nu mă interesează. Eu am declarat ce am avut de spus. Nu am apartament în București. Acel apartament de care se vorbește este al mamei mele, iar eu nu dețin decât o optime din el, în urma dezbaterii succesorale”. Dida stă cu chirie la Constanța Deputatul PSD Corneliu Dida se află internat în spital și nu a primit nicio înștiințare privind plângerea penală. „Este dreptul de petiție al fiecărui cetățean, organizații. Justiția va fi cea care va hotărî”, spune parlamentarul. Dida susține că are domiciliul stabil în Constanța, unde locuiește cu chirie într-un apartament. „Eu stau cu chirie în Constanța. La București am un apartament în care locuiesc fetele mele”, a adăugat deputatul. Mihei își apără chiria Andrian Mihei (PNL) spune că nu are nimic de comentat și își menține vechile afirmații. Potrivit acestuia, banii pe chirie i se cuvin chiar dacă el locuiește, la București, într-un apartament proprietate personală. „Acești bani mi se cuvin. Am dat o declarație pe proprie răspundere că am domiciliul în Constanța, iar legea prevede acest lucru“, a menționat Mihei care a mai amintit că ziariștii care au scris despre această problemă „se găsesc într-o gravă eroare“. „Legea stipulează clar condițiile în care se acordă respectivele cheltuieli de cazare, deci orice alte comentarii consider că sunt de prisos. O singură precizare mai fac legat de acest aspect, declarația pe proprie răspundere pe care fiecare dintre noi a fost solicitat să o completeze presupunea declararea locației domiciliului fiecăruia, iar acesta este, în cazul meu, în Constanța“, se mai arăta într-un comunicat trimis de deputatul liberal.