Deputaţii constănţeni mai vor o tură

Ca muștele la untură,

Deputații constănțeni mai vor o tură

Alegerile parlamentare din această toamnă reprezintă, fără doar și poate, o inovație în spațiul politic autohton. Dacă până acum cei care reprezentau electoratul în Parlament erau aleși pe liste, ei bine, aspiranții la un fotoliu în Camera Deputaților și Senat vor candida, pentru prima dată, în sistemul votului uninominal. Dintre actualii parlamentari constănțeni, cei mai mulți își încearcă norocul pentru un nou mandat, mizând, potrivit propriilor afirmații, pe capacitatea profesională, pe proiectele inițiate în actualul mandat, dar și pe un oarecare grad de notorietate. Mironescu se „încăpățânează” Candidatul PD-L la colegiul cu numărul șapte pentru Camera Deputaților, democrat-liberalul Laurențiu Mironescu, a avut, de-a lungul actualului mandat, 16 inițiative legislative și patru moțiuni, a luat cuvântul de 20 de ori în plen și a semnat 14 declarații politice. Din punct său de vedere, mandatul unui deputat sau, după caz, al unui senator „este reprezentativ în măsura în care demnitarul poate transpune în activitatea parlamentară experiența profesională”. „Dacă un parlamentar reușește să facă asta vom avea, implicit, legi mai bune și, în consecință, statul va funcționa mai bine”, a ținut să menționeze deputatul Laurențiu Mironescu. În ceea ce privește motivul pentru care s-a decis să candideze pentru un nou mandat în Camera Deputaților, Mironescu a explicat: „Consider că am, ca om politic, o viziune în domeniul meu de activitate, respectiv domeniul economic. Mizez și pe notorietate dar, în același timp sunt conștient că ea nu e suficientă. De asemenea, am și o capacitate de mobilizare care mă determină să nu intru relaxat în această competiție”. Atunci când pune în balanță realizările și eșecurile actualului mandat, Mironescu recunoaște că nu se consideră „foarte satisfăcut” de ce a făcut. Deputatul a amintit aici „propunerea legislativă privind reînființarea Liceului Militar de Marină «Alexandru Ioan Cuza»”. „E vorba de obtuzitatea de care a dat dovadă Ministerul Apărării. În opinia mea, un bun ofițer de marină are nevoie de niște calități și de o educație aparte, care nu pot fi căpătate de azi pe mâine. În plus, reînființarea acestui liceu ar fi avut un efect pozitiv pe plan local, pentru Constanța. Dar sunt un băiat încăpă-țânat și voi încerca din nou”, a subliniat, cu o undă de umor, candidatul PD-L la un fotoliu de deputat. În ceea ce privește realizările care, în opinia sa, îl recomandă pentru un nou mandat, Laurențiu Mironescu a amintit „Directiva Mironescu”, adoptată pe 23 iunie în cadrul Consiliului Europei și care „presupune crearea unei Euroregiuni a Mării Negre al cărei obiectiv va fi monitorizarea situației de mediu a Mării Negre, organism care va avea sediul la Constanța”. Potrivit deputatului PD-L, „orizontul de concretizare a acestei directive este anul 2009". Nu în ultimul rând, Mironescu a menționat că „ingerințele politicului în economic” reprezintă una dintre problemele care îl nemulțumesc profund, fapt pentru care va încerca, în eventualitatea unui nou mandat în Camera Deputaților, să reducă pe cât posibil acest aspect. Liberalul Dragomir candidează pentru oameni Liberalul George Dragomir a specificat, încă de la început, că motivul noii sale candidaturi e reprezentat de „doleanțele electoratului”. „Candidez pentru oameni și candidez pentru un colegiu la care țin foarte mult, pentru că e locul în care m-am născut, acolo am prietenii, acolo am părinții”, a declarat candidatul liberalilor la colegiul cu numărul 1 pentru Camera Deputaților. Potrivit afirmațiilor sale, „un mandat nu se măsoară neapărat în realizări și eșecuri”. „Nu numesc proiectele pe care nu le-am finalizat neapărat eșecuri. Sunt mai multe motive pentru care unele dintre ele nu au fost duse până la capăt. Uneori, chiar legislația în vigoare sau prevederile Uniunii Europene sunt cele de care ne izbim în inițiativele noastre”, a declarat aspirantul PNL la un nou mandat de deputat. Cât privește campania electorală, George Dragomir a afirmat franc că nu se va da în lături de la nicio confruntare cu adversarii săi: „Nu sunt un om al vulgarităților și al cuvintelor dure. Gândesc pozi-tiv, constructiv, dar nici nu voi da înapoi de la vreo întâlnire sau confruntare electorală cu vreunul dintre contracandidații mei”, a subliniat el. Dragomir a susținut, de-a lungul acestui mandat, 77 de luări de cuvânt în plen și a inițiat 21 de propuneri legislative. La capitolul interpelări și întrebări, Dragomir nu a avut însă decât o interpelare. Mazăre dă mandatul de deputat pentru unul de senator Social-democratul Alexandru Mazăre dă fotoliul de deputat pentru unul de senator. Potrivit afirmațiilor sale, în calitate de parlamentar PSD, Mazăre a simțit „neajunsul unei reprezentări în Senat”. „Legile noastre au fost respinse în Senat, ori acesta e foarte important, pentru că e o cameră decizională. Ăsta e motivul pentru care mi-am exprimat dorința de a candida pentru colegiul cu numărul trei de la Senat”, e explicat încă deputatul Alexandru Mazăre. Social-democratul s-a făcut remarcat în timpul acestui mandat prin susținerea constantă a proiectelor legislative privind trecerea unui pachet din acțiunile de la Aeroportul Internațional „Mihai Kogălniceanu” la Consiliul Județean Constanța (proiect care s-a concretizat în lege), și, de asemenea, trecerea unui pachet de acțiuni deținute de CNAPMC către Consiliul Local Constanța (lege retrimisă la Senat). Deputatul PSD a amintit, totodată, inițiativa legislativă referitoare la regimul juridic al falezelor și plajelor Mării Negre. Pentru că, potrivit explicațiilor sale, nu a „avut acces la miniștri” și s-a confruntat, de asemenea, cu „statutul de parlamentar de opoziție”, Mazăre nu și-a concretizat toate proiectele. În ceea ce privește proxima campanie electorală, Alexandru Mazăre a declarat că nu-și va ataca vreunul dintre contracandidați și că nu consideră „notorietatea pozitivă, care e întotdeauna un atu pentru un om politic” ca fiind „suficientă pentru a asigura succesul în alegeri”.