Deputaţii britanici supun la vot acordul pentru Brexit

Deputații britanici supun la vot acordul pentru Brexit

Premierul May a decis luni să amâne votul prevăzut inițial pentru marți în Camera Comunelor asupra acordului de Brexit convenit cu Bruxelles, de teama unui rezultat negativ. Theresa May și-a explicat decizia prin opoziția deputaților britanici față de soluția găsită pentru a evita revenirea la o frontieră fizică între provincia britanică Irlanda de Nord și Republica Irlanda, așa-numita soluție a plasei de siguranță sau "backstop".





Deputații britanici vor supune la vot acordul de Brexit încheiat de guvernul Theresei May cu Uniunea Europeană înainte de 21 ianuarie 2019, a anunțat marți un purtător de cuvânt al premierului britanic, a doua zi după amânarea acestui vot.Purtătorul de cuvânt a subliniat că Theresa May încearcă să rezolve impasul legat de acordul privind Brexit cât mai curând posibil și intenționează să obțină garanțiile de care are nevoie de la liderii europeni înainte de 21 ianuarie, potrivit Agerpres.