Denis Alibec a jucat 30 de minute în România - Bulgaria

Tânărul atacant al Farului Denis Alibec (17 ani) și-a făcut, ieri, debutul la echipa națională de tineret a României. Remarcat, de curând, și la echipa reprezentativă Under-19 a României, Alibec a fost convocat și la Naționala de tineret (Under-21), unde a debutat, ieri, în partida amicală cu Bulgaria, desfășurată la Caracal și încheiată la egalitate, 1-1 (Gângioveanu ’3 / Torje ’9 autogol). Mai mic cu trei ani decât majoritatea convocaților, Alibec a fost rezervă și a intrat pe teren în minutul 62, în locul rapidistului Răduță. Peste doar patru minute, faristul, care a jucat cu numărul 17, a avut ocazia de a face 2-1, dar s-a încurcat în careu, în poziție bună, și a fost deposedat. „Nu am avut emoții la debut, însă nu prea sunt mulțumit de jocul meu. Era loc de mai bine”, a declarat Alibec, pentru „Cuget Liber”. De la Caracal, tânârul vârf s-a întors cu lotul la Mogoșoaia, unde a petrecut noaptea, iar astăzi, în jurul orei 12, va ajunge la Constanța, urmând a se integra programului Farului pentru meciul de la Mediaș. Ieri, „rechinii” au avut în program un singur antrenament, desfășurat, după-amiază, pe terenul SNC. Au participat 22 de jucători de câmp și cei doi portari, Curcă și Vlad Neagu. Față de ședința de pregătire de marți, antrenorul Ion Marin a avut sub comandă și trei fotbaliști de la Farul II, Armando, Fl. Neaga și Țarălungă, prezența lor explicându-se prin aceea că, participând la acțiunea de la Colegiul Național „Mihai Eminescu”, nu au putut fi prezenți la antrenamentul de la echipa secundă, pe care l-au efectuat astfel cu echipa mare. Învoit, marți, pentru rezolvarea unei probleme personale, Cruceru a revenit, ieri, la pregătire, în vreme ce Șchiopu și Vlas au lucrat în continuare separat, în cursul dimineții, sub supravegherea preparatorului fizic Gheorghe Avram. Fapt îmbucurător, Chico s-a antrenat normal ieri, după ce suferise o contuzie puternică pe genunchiul drept la meciul cu Pandurii. Și Barbu, și Rusmir parti-cipă fără rețineri la pregătirea echipei. Însă, dacă mijlocașul sârb nu are niciun semnal negativ din partea piciorului, Barbu mai resimte unele dureri. Ieri, ceva probleme medicale (tot la picior) a întâmpinat și Marius Nae, care a fost nevoit din această cauză să iasă din jocul de final al antrenamentului. #### Campania promoțională „Fii alături de Farul! Fii în alb-albastru!” este organizată de FC Farul, în colaborare cu Direcția Județeană pentru Tineret Constanța. Clubul constănțean mulțumește, pentru implicare, și sponsorilor Dacris și Plasty Prod.