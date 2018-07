"Demisionez dacă cineva îmi demonstrează că Dumnezeu există"

Președintele filipinez Rodrigo Duterte a promis că va demisiona dacă cineva îi va putea demonstra că Dumnezeu există, la numai două săptămâni după ce a stârnit furia oamenilor pentru că l-a făcut “prost” pe Dumnezeu.Într-un discurs susținut vineri seara, Duterte a declarat că vrea să vadă măcar o singură persoană care să-i spună că a fost în Rai și că a vorbit acolo cu Dumnezeu. “Am nevoie de numai o persoană care să-mi spună.... că Dumnezeu există cu adevărat. Uite, am o fotografie. Am un selfie cu Dumnezeu”, a spus Duterte. “Din atâtea miliarde (de oameni), am nevoie de unul singur. Și dacă un astfel de om va exista, doamnelor și domnilor, eu îmi voi da imediat demisia”, a promis el, relatează Agerpres, citând dpa.Luna trecută, Duterte a devenit ținta criticilor în această țară predominant catolică după ce a ironizat logica lui Dumnezeu în povestea biblică de creare a lui Adam și Eva.