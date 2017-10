Defrişarea spaţiilor verzi, soluţia administraţiei locale pentru amenajarea parcărilor publice

Defrișarea spațiilor verzi, soluția administrației locale pentru amenajarea parcărilor publice

Locatarii blocurilor de pe Aleea Violetelor și Aleea Lalelelor s-au trezit acum o săptămână cu o somație din partea Direcției Corp Control a Primăriei. Nota afișată la intrarea scărilor de bloc din această zonă este semnată de către directorul executiv adjunct, Dayan Fetislam, și de către șeful serviciului, Mugurel Petcu. Potrivit acesteia, locuitorii trebuie să elibereze spațiile dintre blocurile L1, L3 și cele dintre blocurile L4, L5, L6. Mai exact, ei trebuie să renunțe la „grădinile de zarzavat, gardurile de sârmă, bătătoare de covoare, platforme betonate”. În caz contrar, oamenii ar putea fi sancționați cu o amendă contravențională cuprinsă între 800 și 1.500 lei. În traducere liberă, în curând, spațiul verde va lipsi cu desăvârșire de aici. În schimb, se va concretiza „amenajarea obiectivului parcare publică”. „Nu suntem de acord“ Aceasta a fost reacția fermă a locatarilor de la scara B a blocului L4. Margareta Penescu, șeful de scară, s-a declarat nemulțumită de faptul că oamenii nu au putut avea un cuvânt de spus în această situație. „A venit zilele trecute o doamnă de la Primărie, s-a legitimat și mi-a spus: «așa a decis Primăria»”, a precizat Margareta Penescu. „Nu înțeleg. Primăria vine și taie tot? Așa, pur și simplu?”, a ridicat ea problema. „Nu s-a făcut o ședință, nu ne-a consultat nimeni de la Primărie să vadă dacă ne dorim sau nu aceste parcări”, a adăugat ea. Georgeta Itoafă, o altă locatară a blocului L4, și-a manifestat și ea nemulțumirea față de decizia luată de primărie. „Spuneau că vin azi (n.r.-ieri) cu buldozerele. Am înțeles că vin mâine (n.r. - astăzi). Vor să taie pomii de aici din spate. Aveam vie, flori, o adevărată frumusețe. Acum, o să avem parte numai de zgomote infernale. Nu o să mai avem unde să ne tragem sufletul, unde să putem respira”, a mai spus ea. Eugen Viciu, administratorul blocurilor L4, L5, L6, L7, s-a declarat, la rândul său, împotriva acestei inițiative. „Noi luptăm pentru spațiul verde și primarul ni-l ia pe tot. Chiar el ne încuraja să avem grijă de grădinile noastre, să începem campania de primăvară, să plantăm flori și pomi. Iar acum? Acum, defrișăm tot”, a fost de părere el. În cealaltă tabără, președintele Asociației de Proprietari 104 Obor, Vasile Amăriuți, a declarat că locurile de parcare reprezintă o adevărată problemă în cartier. „Noi am făcut o cerere acum șapte ani pentru că aveam nevoie de o parcare, dar nu am primit niciun răspuns. Nu mai poți pătrunde deloc pe aceste străzi. Nu pot ajunge nici ambulanța, nici pompierii”, s-a plâns președintele asociației, care vede bună actuala inițiativă a administrației locale. Au fost și reacții neutre din partea celor care nu s-au simțit afectați în mod direct. Gabriel Lomnaru a recunoscut că măsura este bună dacă ținem cont de lipsa locurilor de parcare. „Nu este o treabă bună din punct de vedere al spațiului verde, care va avea într-adevăr de suferit”, a declarat el. Alte soluții Consternat de acțiunile întreprinse de Primărie, Augustin Roșca a trimis, ieri dimineață, redacției „Cuget liber” o scrisoare în care protestează față de noile planuri administrative din zonă. „În blocurile afectate sunt oameni în vârstă și copii care au afecțiuni pulmonare și amenajarea unei parcări într-un spațiu restrâns între blocuri le-ar crea probleme suplimentare de sănătate. Dacă se dorește să se întreprindă măsuri pentru cetățenii din oraș, atunci creșterea calității vieții ar trebui să fie pe primul loc”, scrie el. În aceeași scrisoare, Augustin Roșca propune crearea unor parcări care să nu se afle în imediata apropiere a spațiilor de locuit. În opinia sa, o parcare ar putea fi amenajată la intersecția străzilor București și Oborului. Acesta este, însă, doar începutul dintr-un lung șir de inițiative asemănătoare ce vor fi derulate de către Primăria Constanța. Potrivit directorului executiv adjunct, Dayan Fetislam, astfel de acțiuni, precum cele din zona Piața Oborului, se vor realiza la nivelul întregului oraș.