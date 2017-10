Dedeman a investit 10 milioane euro în noul magazin din Constanţa

Dedeman a investit 10 milioane euro în noul magazin din Constanța

La nici câteva ore de la deschiderea oficială, noul magazin de bricolaj Dedeman din Agigea era plin. Șirurile de mașini parcate păreau că nu se mai termină iar casele de marcat funcționau în continuu, semn că previziunile patronilor s-au adeverit. La Constanța, ca și în celelalte magazine din țară, Dedeman mizează pe apropiere față de client, devotament și disponibilitate. Sloganul „Dedicat planurilor tale” subliniază perfect orientarea către cumpărători. „Suntem optimiști în ceea ce privește rezultatele pe care le vom obține la Constanța. Zona litoralului are un potențial investițional foarte mare în domeniul construcțiilor, în principal datorită turismului estival”, spun reprezentanții Dedeman. Magazinul este al 11-lea din rețea și, în același timp, primul din cele patru magazine prevăzute în planul de investiții pe 2008. Distribuitorul de materiale de construcții Dedeman din Bacău, controlat de oamenii de afaceri Adrian și Dragoș Pavăl, a investit 10 milioane euro în noul magazin de la malul mării, care are o suprafață de 9.700 metri pătrați și este amplasat pe un teren de 35.000 metri pătrați, pe care se mai află parcarea și depozitele. Dedeman Agigea a recrutat 120 de persoane, pe diferite posturi, de la recepționeri marfă, consultanți de vânzări, șoferi și lucrători comerciali la casieri și personal administrativ. În funcție de evoluția magazinului, numărul posturilor va fi majorat până la 160. Pentru 2008, suma alocată investițiilor este de 47 milioane euro, bugetul inițial de 35 milioane euro fiind suplimentat de curând cu încă 12 milioane euro. Circa 20 milioane euro au fost deja investiți în terenuri. Următorul magazin va fi deschis la Botoșani, la mijlocul lunii august. De asemenea, au demarat lucrările în București și Buzău. În 2007, Dedeman a realizat o cifră de afaceri de 184 milioane euro, în creștere cu 64% față de anul 2006. Pentru 2008, cifra de afaceri este estimată la circa 225 milioane euro. Numai în primul semestru din an, s-a înregistrat deja o creștere cu 25%. Principalii competitori ai companiei sunt Praktiker (Germania), Bricostore (Franța), BauMax (Austria), Hornbach (Germania) și Ambient Sibiu și Arabesque (România). Piața de bricolaj a avut o dinamică extrem de bună în ultimii ani, ajungând la circa 900 milioane euro în 2007. Pentru 2008, este estimată o majorare de 30%, până la 1,2 miliarde euro. Și asta pentru că prețurile materialelor de construcții s-au majorat în primele trei luni din 2008, pe fondul creșterii cererii din domeniu. După cum spune și Cristina Câtea, specialist PR la Dedeman, „creșterea prețurilor a început din 2007, din momentul în care furnizorii și producătorii de materiale nu au mai făcut față dezvoltării explozive a segmentului construcțiilor”.