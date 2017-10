Declinul economiei Greciei în acest an va fi sub 4%

Miercuri, 11 Septembrie 2013.

Guvernul Greciei are indicii că economia se va contracta cu mai puțin de 4% anul acesta, datorită sezonului turistic foarte bun, care depășește estimările, a declarat, pentru Reuters, un oficial guvernamental elen.UE și FMI se așteaptă ca Produsul Intern Brut al Greciei să înregistreze un declin de 4,2% în 2013, în timp ce Banca Centrală a Greciei estimează o scădere de 4,6%, după ce anul trecut economia a înregistrat un recul de 6,4%. „Avem indicii că recesiunea din acest an ar putea fi sub 4%”, a afirmat oficialul elen.Premierul Antonis Samaras a declarat, la sfârșitul săptămânii trecute, că recesiunea din acest an va fi mai redusă decât s-a estimat, dar nu a precizat ce nivel ar putea atinge.