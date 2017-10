Decizie de ultim moment! Soldatul Chelsea Manning, condamnat la 35 de ani de închisoare, va fi eliberat

Ştire online publicată Joi, 19 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele american Barack Obama a comutat, marți, pedeapsa soldatului Chelsea Manning, condamnat la 35 de ani de închisoare pentru furnizarea de documente secrete către WikiLeaks, scrie The New York Times.Manning, al cărui prenume era Bradley și care la momentul faptelor era bărbat, a declarat că a fost diagnosticat în 2013 cu disforie de gen și un judecător din Kansas i-a aprobat fostului analist de informații al armatei cererea de a-și schimba numele în Chelsea Elizabeth Manning.Decizia lui Barack Obama o salvează pe Manning, care a încercat să se sinu-cidă de două ori în cursul anului trecut. Ea va fi eliberată pe 17 mai 2017.Fostul analist de informații a fost con-damnat în anul 2013 pentru furnizarea a peste 700.000 de documente, înregistrări video, cabluri diplomatice către Wikileaks, în cel mai mare act de încălcare a protecției materialelor clasificate din istoria SUA.Maning a fost găsit vinovat de 20 dintre cele 22 de capete de acuzare formulate împotriva lui, inclusiv încălcarea Espionage Act.Deținutul a declarat, la o zi după ce a fost condamnat, în august 2013, că este femeie. Un an mai târziu s-a aflat că a intentat un proces pentru că i s-a „interzis accesul la un tratament medical necesar” în tulburarea sa de gen.