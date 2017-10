Decalogul lui Dancu

Candidatul PNG la Primăria Constanța, avocatul Cătălin Dancu, și-a lansat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, „Programul de administrație publică locală a Municipiului Constanța” pentru perioada 2008-2012. Concret, Dancu a vorbit despre zece principii de administrație grupate, potrivit declarațiilor sale, „precum un decalog care corespunde atât normelor politice, cât și celor morale și de etică socială”. Printre acestea se numără principiul transparenței bugetare, al promovării valorilor tradițional familiale și cel al diminuării influenței politice centrale în administrația locală. „Constanța are nevoie de o nouă mentalitate și de un nou mod de abordare a managementului administrației publice locale”, a afirmat Dancu din acest punct de vedere. Totodată, el a declarat că se consideră, „fără doar și poate, singura soluție viabilă pentru ca echipa Mazăre să plece de la conducere”, fapt pentru care campania sa se și desfășoară sub titulatura „Cătălin Dancu, Contracandidatul”. În calitate de candidat din partea PNG la fotoliul de primar al Constanței el a vorbit, de asemenea, despre „prioritățile actuale și de perspectivă ale mandatului 2008-2012”. Astfel, Dancu a ținut să precizeze că, spre deosebire de contracandidații săi, „ale căror platforme-program nu au nimic spectaculos, atrăgător și care nici nu sunt fundamentate pe soluții financiare”, el vede administrația locală în termeni megaeuropeni. Mai exact, el a declarat că va urmări „implementarea unui program informațional în cadrul instituției primăriei, care să fie accesibil oricui, în orice moment, reformarea activității corpului de control al primăriei, precum și atragerea de fonduri europene nerambursabile”. De menționat este că Dancu nu s-a sfiit să facă o critică a actualului mandat al lui Radu Mazăre, atrăgând atenția asupra faptului că „edilul nu s-a ținut de cuvânt cu ce a promis, astfel că el are astăzi mai multe nerealizări decât realizări, iar victimele nerealizărilor sunt tocmai constănțenii”. Din acest punct de vedere, Dancu a declarat, referindu-se în mod direct și explicit la Mazăre, că „somnul națiunii naște monștri”.