„De peste 10 zile aşteptăm salariile!“

Strigăt de disperare al cadrelor din învățământul special:

„De peste 10 zile așteptăm salariile!“

O situație fără precedent se petrece, zilele acestea, în sistemul de învățământ special, respectiv cu personalul de la Școlile speciale nr. 1 și 2, care nu și-a primit salariul de mai bine de 10 zile. „Dragă redacție, Vă scriu în speranța că, prin publicarea unui articol vom reuși să ne luăm și noi drepturile bănești. Ar fi trebuit ca de la începutul anului, noi, Școala specială nr. 2 Constanța, să primim bonuri cadou în valoare de 700 RON fiecare, dar nu am primit nimic. Din surse sigure, am aflat că fondul aferent acestor bonuri a fost deja cheltuit de către angajator. Școala specială nr. 1 Constanța a primit însă aceste bonuri. Acum, mai nou, nu am primit nici salariile (incluzând Școala specială nr. 1 Constanța) și s-au primit amenințări că nici să nu ne gândim la pichetarea Consiliului Județean, pentru că se va recurge la măsuri de represalii. Avem familii, avem copii, avem rate de plătit la bănci, dar nu interesează pe nimeni. Vă rugăm să întreprindeți o anchetă care să scoată la iveală deturnarea grosolană de fonduri care s-a făcut și persoanele care se fac responsabile de acest fapt! Vă mulțumim anticipat! Sunteți ultima și singura speranță, dacă vă stă în putere să ne ajutați”. Acesta este mesajul primit pe adresa redacției din partea Mariei Popescu (?!?) (psihopedagogie@yahoo.com). Doar Consiliul Județean poate gestiona, momentan, problema Din discuția cu cele două directoare, respectiv Victoria Haleț, de la Școala specială nr. 2, și Maria Cipu, de la Școala specială nr. 1, am înțeles că este pentru prima dată când se întâmplă așa ceva. „Trebuia să luăm salariul de pe 7 noiembrie și nici până la ora actuală nu știm când îl vom primi de fapt”, afirma prof. Haleț. „Nu ne vine să credem că pățim așa ceva. Hai o zi-două, dar deja colegele au intrat în panică”, declară directoarea Maria Cipu. Spre deosebire de cadrele didactice din învățământul de masă, care aparțin „bugetar” de primării, personalul din învățământul special este bugetat de la Ministerul Finanțelor prin Consiliul Județean. Iar ministerul nu s-a mai achitat încă din vară de obligațiile ce-i revin, consiliul rămânând să rezolve problema în plan local. Și pentru că la Consiliul Județean, directorul Tudorel Pârvu s-a aflat într-o ședință… sine die, am luat legătura cu Laurențiu Mateizer, director Trezoreria județului Constanța. „Cu certitudine, banii vor veni pentru profesori, cel mai probabil până în alegeri. Și până atunci, de fapt, până la rezolvarea acestei situații, singura instituție pe plan local care poate acoperi o astfel de situație este consiliul județean. Și cum suma nu este atât de mare, n-ar fi o problemă de acoperit salariile acestor oameni”. Din păcate, actuala criză economică, la care se adaugă iminenta schimbare de macaz politic constituie suficiente motive ca ordonatorul local de salarii, respectiv Consiliul Județean Constanța, să se gândească la o eventuală gaură în buget care va rămâne neacoperită. O ultimă speranță mai rămâne în negocierea promisă astăzi de liderii SLSIP filiala Constanța. „Vom merge astăzi din birou în birou la Consiliul Județean în speranța că vom reuși să rezolvăm problema colegilor noștri din învățământul special”, ne-a declarat vicepreședintele Mihai Contanu.