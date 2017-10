De ce a ascuns Guvernul britanic raportul privind imigraţia din România

De ce a ascuns Guvernul britanic raportul privind imigrația din România

Ştire online publicată Luni, 26 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Un raport privind impactul semnificativ al imigrației din România și Bulgaria asupra sistemului de ajutoare sociale din Marea Britanie a fost ținut secret de guvernul laburist, relatează Sunday Express.Miniștrii laburiști au promis în repetate rânduri că vor impune restricții vizând imigranții din Europa de Est, inclusiv din România și Bulgaria, pentru a putea ține situația sub control și a apăra slujbele muncitorilor britanici, afirmă The Telegraph.Însă documentele dezvăluite de presă arată că 27% dintre imigranții din cele mai noi state membre UE au un nivel scăzut de educație, iar în 2009 peste 15% dintre ei solicitau ajutoare de șomaj. Studiile arată că probabilitatea ca românii și bulgari să solicite astfel de asistență financiară din partea statului este mai mare decât în cazul altor grupuri de imigranți din Marea Britanie.În prezent, românii și bulgarii nu au dreptul să ceară ajutoare sociale decât după un an de muncă în Marea Britanie, însă studiul arată că, la doi ani de la sosire, unul din șapte cer asistență financiară din partea statului, inclusiv ajutor de șomaj.