De câte ori ar urma să fie testați elevii pe săptămână și la ce sumă se ridică investiția

„Aceste teste sunt în continuare la dispoziția școlilor. Vor putea fi folosite nu numai în cazul apariției unor persoane simptomatice, ci vor putea fi folosite și pentru testarea acelor elevi care vor să revină în cea de-a opta zi la școală pe baza prezentării unui test negativ. Acolo unde există cabinete medicale școlare, există și teste. Am transmis școlilor să facă această testare la solicitarea acelor elevi care vor să revină în ziua a opta la școală. Acolo unde nu există cabinete medicale școlare, am cerut să se adreseze direcțiilor de sănătate publică. Aș vrea să fac o precizare importantă: această posibilitate de revenire în cea de-a opta zi la școală cu condiția prezentării unui test PCR sau antigen negativ a existat din data de 13 septembrie. Vreme de trei săptămâni în toată România nu am înregistrat nicio situație în care să se solicite efectuarea acestor texte. Nici măcar una, ca să înțelegem bine amploarea solicitării”, a afirmat Cîmpeanu.























„Lucrăm pentru a estima numărul testelor non-invazive care să fie administrate elevilor și personalului didactic. (…) E vorba de o achiziție de nivel foarte mare pentru că au rămas 11 săptămâni din semestrul I, având în vedere că procesul de screening înseamnă 6,4 milioane de teste necesare săptămânal, deci 70 de milioane de teste până la finalul semestrului”, a spus ministrul, potrivit Edupedu.ro.Potrivit Realitatea.net, referitor la aceste teste de salivă, Cîmpeanu spune că prim-ministrul și Ministerul Sănătății au cerut Agenției Naționale pentru Medicamente (ANMDMR) să elaboreze cerințele de reglementare și cerințele minime de performanță pentru a fi transmise Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate.