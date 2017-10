David Cameron demisionează miercuri. Theresa May va prelua funcţia de premier

David Cameron demisionează miercuri. Theresa May va prelua funcția de premier

Ştire online publicată Luni, 11 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Marii Britanii va renunța la funcție peste două zile. Demisia lui David Cameron este grăbită de ultimele evenimente din Partidul Conservator, unde Theresa May a rămas singura candidată la funcția de prim-ministru.Pe 24 iunie, a doua zi după referendumul în care 52% dintre votanții britanici au decis ieșirea din Uniunea Europeană, david cameron anunțase că va demisiona, cel mai probabil, în octombrie. Termenul a fost devansat cu aproape o lună, după ce 9 septembrie a fost stabilită ca data la care va fi desemnat noul lider al Partidului Conservator, cel care va prelua și funcția de prim-ministru.Situația s-a precipitat în weekend, după un interviu în care Andrea Leadsom, una dintre cele două candidate la succesiunea lui David Cameron, a declarat că unul dintre avantajele sale politice este faptul că este mamă. Astăzi, ea a anunțat că se retrage din competiția electorală internă. Astfel, actualul ministru de Interne Theresa May a rămas singura candidată.Într-o scurtă declarație făcută în fața reședinței din Downing Street 10, David Cameron a spus că îi va prezenta reginei Elisabeta a II-a demisia sa miercuri dimineață, potrivit Digi24.ro.Theresa May va prelua, miercuri seară, funcția de premier al Marii Britanii. Va fi prima femeie care ocupă acest post în ultimii 25 de ani și a doua din istorie, după Margaret Thacher.„Nu va exista nicio încercare de a rămâne în interiorul Uniunii Europene, nicio tentativă de a reveni pe ușa din spate”, a declarat Theresa May, astăzi, la un miting electoral.„Brexit înseamnă Brexit și vom face din el un succes”, a mai spus viitorul premier britanic.Theresa May este sigură că, sub conducerea sa, partidul „se va pune în slujba oamenilor care muncesc și se va asigura că economia funcționează cu adevărat pentru toți”.„În săptămânile următoare voi stabili cum să trecem economia prin această perioadă de incertitudine, să creăm locuri de muncă mai bine plătite, să negociem cele mai bune condiții pentru plecarea Marii Britanii din UE și să ne construim un rol nou în lume”, a declarat Theresa May, transmite Agerpres.„Este clar, de asemenea, că votul pentru Brexit a fost un mesaj ce cheamă la un control al liberei circulații a persoanelor. Situația nu poate continua ca astăzi”, a adăugat cea care ocupă funcția de ministru de Interne din 1997.În vârstă de 60 de ani, Theresa May este unica fiică a unui vicar al Bisericii Anglicane. Este absolventă de Geografie a Universității Oxford și, înainte de aintra în viața politică a fost consultant financiar la Banca Angliei. Este căsătorită de 36 de ani, nu are copii.