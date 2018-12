Danemarca vrea să trimită pe o insulă izolată condamnaţi pentru diferite infracţiuni

Danemarca vrea să trimită pe o insulă izolată condamnați pentru diferite infracțiuni

Danemarca plănuiește să trimită imigranții care au fost condamnați pentru infracțiuni sau cărora le-a fost respinsă cererea de azil pe o insulă izolată, care găzduiește momentan laboratoarele și crematoriul unui centru de cercetare privind bolile animale contagioase, scrie New York Times.Guvernul de centru-dreapta și Partidul Poporului Danez au anunțat un acord privind găzduirea a 100 de persoane pe insula Lindholm, fiind vorba despre persoane care au fost condamnate pentru infracțiuni sau azilanți cărora le-au fost respinse cererile și care nu pot fi trimiși în țările de origine.Mai mult, unul dintre feriboturile care îi va transporta pe migranți este numit „Virusul”.„Nu sunt doriți în Danemarca și vor simți acest lucru”, a scris ministrul Imigrației, Inger Stojberg, pe Facebook.Insula din Marea Baltică se află la trei kilometri de cel mai apropiat țărm iar serviciile de feribot sunt destul de rare. Migranții vor trebui să se prezinte la centrul din insulă în fiecare zi. În cazul în care nu vor face acest lucru, ar putea fi trimiși la închisoare.„Vom micșora pe cât posibil numărul plecărilor de feriboturi. Vom face situația cât mai puțin dificilă și costisitoare”, a declarat Martin Henriksen, un purtător de cuvânt al Partidului Poporului Danez.Conform acordului, vor fi alocate 115 milioane de dolari pe parcursul a patru ani pentru facilitățile de pe insulă, care se va deschide în 2021. Kristian Jensen, ministrul Finanțelor, care a coordonat negocierile, a declarat că insula nu este o închisoare, dar a adăugat că oricine a fost trimis acolo va trebui să și doarmă acolo.Louise Holck, directorul adjunct al Institutului Danez pentru Drepturile Omului, a declarat că organizația ei va supraveghea situația „îndeaproape” pentru a se asigura că nu au loc încălcări are obligațiilor internaționale ale Danemarcei.În fiecare an, Partidul Poporului Danez cere restricții privind imigranții sau refugiații la schimb cu voturi privind bugetul. În Danemarca, la fel ca în majoritatea Europei, creșterea nivelului migrației a dus la un val naționalist.Planul privind insula Lindholm duce mai departe politicile guvernului danez de a motiva persoanele cărora le-a fost respinsă cererea de azil să părăsească țara. Cei care caută azil și au dosar penal nu au voie să muncească în Danemarca. Cei care nu au primit azil și nu pot fi deportați primesc cazare și o alocație de 1,20 dolari pe zi, pe care o pot pierde dacă nu cooperează cu autoritățile.Mulți străini care nu au primit azil nu pot fi deportați din cauza faptului că ar putea fi persecutați în țările de origine sau pur și simplu acele țări refuză să îi mai primească.Prim-ministrul danez Lars Lokke Rasmussen a declarat luna trecută că scopul guvernului atunci când primește refugiați nu mai este să îi integreze ci să îi găzduiască până când ei se pot întoarce în țările de origine.„Nu este ușor să rugăm familiile să se întoarcă acasă, mai ales dacă s-au stabilit. Dar este corect, din punct de vedere moral. Nu putem face imigranți din refugiați”, a declarat el.