„Daewoo - Mangalia” a prelungit termenele de livrare pentru 6 nave

Sindicatul „Navalistul“ și administrația companiei „Daewoo - Mangalia Heavy Industries“ se pregătesc de negocieri colective. Luni, 16 februarie, reprezentanții celor două părți se vor așeza la masa verde. Discuțiile vor fi purtate în mai multe rânduri și, cu certitudine, nu vor fi la fel de senine ca privirile unor îndrăgostiți care-și șoptesc dragostea. De altfel, acest sentiment nu-și prea are locul în relația dintre acești doi parteneri, care, de-a lungul anilor, s-au înțeles precum șoarecele cu pisica. Istoria negocierilor colective de la DMHI a fost dintotdeauna tensionată. Mai mereu s-a ajuns la conflict de muncă și grevă. Cea din 2007 a fost chiar prea lungă. Navaliștii s-au întors la lucru, abia după 22 zile de protest. Atunci, compania a pierdut o producție de 5.720.000 euro, iar sindicatul a cheltuit circa 10 miliarde lei vechi pentru ajutoarele de grevă. Nimeni nu și-ar dori să mai treacă printr-o asemenea experiență, care, să fim drepți, nu le-a adus angajaților mai mult decât o redistribuire pe categorii de personal a majorării salariale pe care administrația o oferise la startul negocierilor. Sindicatul a pregătit o altă strategie de această dată, mult mai înțeleaptă. Așteaptă oferta administrației, pentru a se poziționa în funcție de ea. Principalul efect previzibil este reducerea diferenței dintre propunerile celor două părți. Când acestea sunt mai apropiate, negocierea este mai ușoară și compromisul este mai lesne de realizat. În această situație, rolul conducător îl va avea oferta administrației. Dacă ea va acoperi inflația și creșterea de productivitate a muncii, sindicaliștii nu vor putea avea pretenții excesive. Problema este că negocierile din acest an se desfășoară în condiții aparte, marcate în principal de criza economică și de situația deloc fericită a companiei. În publicația internă a fost difuzat mesajul președintelui DMHI, din care rezultă că, în 2009, urmează să fie construite și livrate 6 nave. Problema este că toate au termenele de livrare renegociate cu clienții, fiind prelungite cu 2 până la 7 luni. Mai mult, pentru fiecare zi de întârziere a livrărilor, compania va fi nevoită să achite penalizări 40.000 dolari. În mesaj, nu se spune, însă, cine este de vină că au fost negociate termene prea strânse față de ritmul real de producție al șantierului naval. Potrivit informațiilor date publicității, realizările anului 2008 au fost de numai 72% față de plan, iar societatea se confruntă cu criza de lichidități, cu blocajul surselor de finanțare și cu stocuri mari de materii prime și materiale care au înghițit sume mari de bani. Toate aceste probleme vor fi invocate, cu certitudine, la negocierea noului contract colectiv de muncă. De cealaltă parte, sindicatul va recurge la argumentul „beton”: numărul navelor livrate, volumul de metal prelucrat și productivitatea muncii au crescut an de an; drept urmare, salariile trebuie majorate pe măsură. Marin Florian, liderul Sindicatului „Navalistul“, susține că nu dorește să se ajungă și de această dată la conflict. El solicită transparență și bună credință din partea administrației.