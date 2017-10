„Dacă vreţi să nu mai fim obezi sau canceroşi, desfiinţaţi chipsurile!”

Fabricarea chipsurilor – „crimă alimentară cu premeditare”

„Dacă vreți să nu mai fim obezi sau canceroși, desființați chipsurile!”

Având în vedere că principalii consumatori ai chipsurilor sunt copiii și tinerii, „adică exact viitorul unei națiuni” (Ana Moraru, 41 ani, din Constanța), cititorii propun instituțiilor de sănătate publică să inițieze o campanie serioasă, cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății, bazată pe argumente, care să-i oblige pe producători să renunțe la fabricarea acestui produs atât de nociv („Oare copiii producătorilor au voie să dea iama în chipsuri?” - Magda Apostol, 29 ani, din Constanța). „Dacă cineva o să aibă ideea să fabrice o otravă gustoasă, frumos ambalată și cu efect întârziat, i se va da liber?” - Ion Dinică, 53 ani, din Constanța. Până când vor fi interesele economice deasupra vieții? Specialiștii avertizează vehement, pe toate căile posibile, că chipsurile sunt periculoase pentru organism, întrucât au în componență coloranți chimici și conțin sute de calorii ce pot duce la obezitate și chiar cancer. Mai mult, ele produc hiperactivitate și deficiență de concentrare la copii. Consumatorii susțin, însă, că le place să mănânce astfel de produse întrucât sunt gustoase și atâta vreme cât le vor găsi pe rafturile magazinelor, indiferent dacă acestea se află sau nu în incinta școlilor, le vor consuma cu aceeași plăcere. Totuși, ei sunt de părere că antidotul dependenței față de chipsuri este numai dispariția completă a acestora de pe piață, atât națională, cât și cea internațională. „Chipsurile sunt nelipsite de pe rafturile magazinelor din întreaga lume, probabil cu mici excepții, cred eu! Mai bine s-ar ocupa ministrul sănătății de o campanie continuă împotriva fabricării lor, că numai interzicerea vânzării pe lângă școli e apă de ploaie!” (Ana Moraru). Să-i despăgubească OMS pe producători! De când l-a auzit pe prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi, directorul Institutului de Cercetări Alimentare, explicând, la o emisiune televizată, că un cartof transformat în chips are de cinci ori mai multe calorii, ceea ce explică obezitatea, iar de la obezitate, apar hipertensiunea și tot felul de boli cardiovasculare, diabet sau cancer, Diana Țenea, 37 ani, din Constanța, nu mai are liniște. „Am doi copii, cu vârste de șapte și 11 ani, care sunt pur și simplu dependenți de chipsuri. Recunosc, este greșeala mea că i-am obișnuit să le mănânce, nu știu, mi-a fost mai comod decât să le pregătesc un sendviș cu cașcaval sau brânză, de exemplu. Chiar eu mâncam câte o pungă pe zi la serviciu, pe post de prânz, dar habar n-aveam cu ce riscuri, deși am ceva școală. M-am bucurat când s-a interzis comercializarea lor în chișcurile din curțile școlilor. Dar copilul meu cel mare mi-a deschis ochii: . Profitând de ideea copilului său, dar și de faptul că lamentările de tot felul nu ajută la nimic, cititoarea noastră îi propune ministrului Sănătății, dar și prof. dr. Gheorghe Mencinicopschi ca, împreună cu alți specialiști și cu sprijinul Organizației Mondiale a Sănătății să demareze o campanie împotriva fabricării chipsurilor, care să fie susținută și de societatea civilă. „Sunt specialiști, n-o să-i învăț eu cum să pună problema. Ei au idee câți bani se cheltuie la nivel mondial pentru tratarea bolilor pe care le produce alimentația nesănătoasă. Eu aș zice ca OMS să-i stimuleze pe producători cu o parte din acești bani, poate așa o să fie mai docili. Poate fi un început, de ce nu? Cineva trebuie să ia și măsuri de forță majoră împotriva… crimelor alimentare cu premeditare, nu credeți? Așteptăm ca ziarul dumneavoastră și presa, în general, să se implice serios în această campanie”. Un bilanț al Institutului de Sănătatea Publică pe marginea examenelor medicale periodice realizate în 2007 arată că 25 la sută dintre elevi și preșcolari suferă de o boală cronică, printre care se numără sechelele de rahitism și obezitatea, afecțiuni cauzate, în principal, de o alimentație incorectă. Medicii avertizează că, lăsate netratate, aceste afecțiuni pot lăsa urme adânci, cu repercusiuni grave asupra vieții de adult. Suficiente motive pentru ca instituțiile abilitate ale statului să ia taurul de coarne și să facă ceva concret pentru interzicerea fabricării măcar a produselor alimentare nesănătoase aflate în topul preferințelor copiilor și tinerilor. Pentru că simpla derulare a programului național de sănătate, ale cărui concluzii ne-au îngrozit, fără a se acționa concret și asupra cauzelor care favorizează atâtea boli, desigur, atunci când este posibil, nu este suficientă. Dumneavoastră ce părere aveți despre sugestia cititorilor noștri?