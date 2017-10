Dacă va juca precum cu FC Vaslui, Farul va da lovitura şi la Iaşi

Dacă va juca precum cu FC Vaslui, Farul va da lovitura și la Iași

Farul a plecat ieri dimineață spre Iași, pentru meciul de sâmbătă, cu Politehnica. „Rechinii“ parcurg drumul în două etape, ieri rămânând și antrenându-se la Bacău, iar astăzi se îndreaptă spre Copou. Lotul pentru meciul cu Poli Iași e format din 20 de fotbaliști. Celor 18 de la partida cu FC Vaslui (fără Vlas, suspendat, care a fost înlocuit cu tânărul de 18 ani Vlad Neagu) li s-au adăugat Farmache, care și-a ispășit runda trecută etapa de suspendare, și fundașul central sloven Andrej Rastovac, Farul sperând să-i obțină dreptul de joc până la meci. Alți indisponibili în tabăra faristă sunt M. Nae, L. Pârvu (în refacere după accidentări), D. Florea, care are pauză după operația de hernie de disc, și Păcuraru (suspendat). De la Constanța, au plecat, ieri dimineață, 19 jucători, al 20-lea, mijlocașul Florin Pătrașcu, urmând a veni direct în Moldova, ajungând în România, din Țara Galilor, unde a jucat cu Naționala de tineret, în această seară. La Bacău, „rechinii“ s-au cazat la hotelul „Dumbrava“, iar aseară s-au antrenat pe terenul „Pambac“. La Iași, în această seară, ședința de pregătire va fi efectuată pe arena Politehnicii. Antrenorul Farului, Ion Marin, crede că meciul va fi dificil, ținând cont că Poli nu a câștigat niciun punct până acum și are -6 la adevăr, situație care o va mobiliza la maximum. „Cu siguranță, ieșenii vor forța, dar asta implică și un risc, ceea ce poate fi în folosul nostru. Dacă vom evolua precum în victoria cu FC Vaslui, putem da lovitura. Nu mă sperie declarațiile pline de optimism ale Politehnicii, care e convinsă că ne va bate. Am auzit multe la viața mea. Partida se va juca doar pe gazon. Acolo se va stabili câștigătorul. Respect echipa ieșeană, antrenorul și jucătorii ei, dar suntem deciși să câștigăm și acest meci“, a declarat „Săpăligă“. Refăcut în urma unei accidentări, căpitanul lui Poli, Bogdan Onuț, va reveni în echipă, antrenorul Ionuț Popa urmând a se baza și pe Cr. Bratu, și el ținut pe tușă din pricina unei probleme medicale. „Sunt convins că vom lua primele trei puncte din acest campionat. Avem primele blocate și e normal să fie așa, dar nu ne va afecta acest lucru. Nu ne gândim la bani în aceste momente”, a spus Onuț.