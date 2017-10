Dacă se trezeşte conştiinţa în noi...

www.cugetliber.ro

Dacă se trezește conștiința în noi...

Ştire online publicată Vineri, 18 Aprilie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Nu mai vorbim de injecții făcute în burtă, de mutilări și de traume psihice, vorbim deja de CRIMĂ, în cel mai sângeros mod posibil. O fetiță din Constanța a fost băgată în pământ, cu fața acoperită deoarece câinii i-au mâncat carnea, urechile, nasul, buzele. A murit în chinuri groaznice. Cei care sunt părinți ce au simțit când au aflat așa ceva? Dar ce au simțit când l-au văzut pe Mazăre cum, în conferința de presă, nu avea nici o apăsare pe conștiință și era ironic și spunea că „nu are ce face”? Păi nu noi, constănțenii, plătim taxe pentru ca să funcționeze PRIMĂRIA, serviciul de ecarisaj din primărie și firma de ecarisaj selectată de Primărie să se ocupe de problema câinilor maidanezi? Din taxele noastre sunt plătiți aceștia, și ei sunt o instituție (PRIMAR, PRIMĂRIE) care este responsabilă de siguranța din Constanța (să nu mai zic și de taxe de liniște...). Păi, dacă ei au mijloacele și banii să rezolve problema, de ce nu o fac? Și de ce nu răspund? Aici nu e vorba de palmieri cumpărați pe bani grei, ci de O VIAȚĂ! și nu răspunde nimeni? PĂI ATUNCI VĂ ÎNTREB: NOI, CONSTĂNȚENII, CARE AM SIMȚIT CUM NI SE ZBATE LACRIMA ÎN OCHI ȘI REVOLTA ÎN CREIER CÂND AM AUZIT CE S-A PETRECUT, CE FACEM? Putem să tăcem, și atunci lipsa de reacție ne așează exact lângă Mazăre, și suntem vinovați că acceptăm. Sau putem să protestăm. Să organizăm o manifestare, să facem o petiție undeva, SĂ FACEM CEVA!!! să nu stăm să așteptăm... ce? Haitele de câini să atace, să mutileze, să omoare în continuare? Și să sperăm că victima nu o să fie fetița mea sau băiețelul dvs.??? CE FACEM? VIITORUL NI-L FACEM NOI, ACTIONÂND ÎN PREZENT. Tăcem sau ne exprimăm??? (comentariu postat la editorialul „Morcov la primar” de Carmen Mocanu)