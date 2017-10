În 2008,

Dacă rămâi pe întuneric, Enel te asistă la telefon

Enel Distribuție are sub supraveghere doar instalațiile centrale, la care are acces nemijlocit, astfel că, dacă se întâmplă să întâmpinați probleme în propria locuință, trebuie să știți de la început că sunteți pe cont propriu. Proprietatea personală implică responsabilitatea asumată a proprietarului în cazul avariilor sau incidentelor neplăcute. Trist, dar adevărat: dacă vă ia foc panoul electric în casă, mai repede apelați la Pompieri decât la departamentul Deranjamente Enel. Se poate întâmpla oricui să i se mai ardă câte un bec, să rămână fără lumină atunci când nu avea nici un gând să ia o cină romantică la lumina lumânărilor sau să bâjbâie până la pat, deși este doar ora nouă seara, pentru că somnul este singurul lucru care îi poate umple timpul în situația respectivă. Însă atunci când situația te face să te simți ca într-un film prost, unde vezi scântei care sar din contor sau panoul electric și îți bubuie aparatura, e clar. Ai o problemă serioasă. Orice om obișnuit, fără aptitudini extraordinare în domeniul rețelelor electrice, apelează la Enel. „Am sunat la Enel, la Deranjamente. A răspuns un bărbat care, relaxat, ne-a explicat nouă ce anume să facem ca să ne rezolvăm problema din casă. Bubuia ceva de la instalația electrică, într-un sfert de oră a făcut de vreo patru ori flamă. I-am spus asta și mi-a spus să mă duc eu la panou să las siguranțele în jos și se rezolvă problema. Mi-a zis să-l sun înapoi să-i spun dacă merge, iar dacă nu, să sun un electrician bun“, ne spune Florența Marin, care miercuri a sunat la 929, în speranța că va obține o părere avizată. Seri de neuitat la lumina lumânării În cazul în care nu cunoașteți nici un electrician bun, puteți găsi numere utile de telefon la sediul casieriilor Enel din Constanța. Numerele de telefon ale casieriilor Enel sunt afișate pe site-ul lor oficial, lucru care oricum nu te ajută, întrucât nu poți folosi calculatorul personal. Le poți găsi și în Pagini Aurii. Bine, dar cei de la Enel, pe care îi suni, nu-ți pot da niciun număr? „În cazul în care ați sunat și nu v-au dat numere de telefon ale electricienilor, nu este vorba despre rea-voință, înseamnă că, pur și simplu, nu le aveau. În mod normal, pot oferi informații, de ce nu?”, ne-a spus Alina Pascu, reprezentant al Biroului de Presă Enel. În contractul încheiat cu Enel la montarea instalației în locuința personală se menționează că Enel este dator să rezolve proble-mele care apar la nivelul instalațiilor exterioare, aflate pe proprietate publică, pentru care nu vor percepe nicio taxă, serviciile fiind asigurate de distribuitor. „Este o politică a Enel stipulată în contract, aplicată la nivel național. Nu e vorba de vreo situație specială. Așa se procedează. Dacă suntem sesizați de vreo problemă care depinde de noi, echipajul care se deplasează la fața locului este trimis de noi, iar oamenii nu plătesc nimic pentru servicii. Echipa rezolvă în primul rând problema noastră, nu trebuie oamenii să le dea nimic”, a mai adăugat reprezentantul Enel. În cazul în care observați nereguli la nivelul instalației din casă, nu le ignorați și nu ezitați să apelați la ajutorul unui electrician autorizat, care vă poate scuti de implicarea dumneavoastră directă în problemă. „Ți-e și frică să te bagi. Degeaba explică ei prin telefon și te ocupi singur, că nu e același lucru. Ar trebui să se implice mai mult și să mai lase aroganța. Mă refer aici la operatorii de la Deranjamente. Până la urmă, tot noi am umblat acolo și am rezolvat cât de cât problema, noroc că ne-au explicat la telefon ce să facem persoane care se pricep mai bine”, descrie fiul reclamantei, Andrei Marin. Prudența rămâne, astfel, singura soluție la îndemână dacă vă confruntați cu un incendiu cât de mic provocat din cauza instalației avariate. Opriți lumina, aprindeți lumânările și încercați să acceptați cu ușurință faptul că atunci când casa arde, Enel… se piaptănă.