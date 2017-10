„Dacă eşti femeie şi ajungi în Parcul Tăbăcărie, chiar şi ziua, te rişti!”

„Dacă ești femeie și ajungi în Parcul Tăbăcărie, chiar și ziua, te riști!”

Totul, din cauză că, în timp ce în „Tara piticilor” este „inflație” de reprezentanți ai forțelor de ordine, în restul parcului aceștia lipsesc cu desăvârșire, spre… confortul persoanelor dubioase care-și fac veacul aici și disperarea celor care numai de relaxare nu au parte. Educația ecologică, pe care se bate monedă în spațiul comunitar, este un proces care are scopul de a îmbunătăți calitatea vieții prin asigurarea deprinderilor, cunoștințelor, motivațiilor, valorilor și angajamentelor necesare oamenilor pentru a administra eficient resursele naturale și a-și asuma răspunderea pentru menținerea calității mediului. „Cum putem vorbi, însă, despre educație ecologică unor boschetari, de exemplu, atâta vreme cât înseși autoritățile sunt corigente la astfel de lecții?” - Sorina Alexandru, 31 ani, din Constanța. Luiza Ion, Denisa Murgu, Ana Tudor și Ilinca Voicu, din Constanța, felicită ziarul nostru pentru preocuparea de a atrage atenția autorităților locale că Parcul Tăbăcărie, o adevărată oază de relaxare cu ani în urmă, a devenit un perimetru în care coabitează perfect mizeria și nesiguranța. „Noi și copiii noștri ne simțim în nesiguranță!” Dacă, despre sufocarea cu mizerie a spațiului verde din acest parc reprezentativ al Constanței, despre pubelele pline ochi de gunoi pe tot timpul zilei și „foarte, foarte scumpe la vedere” s-au plâns și alți constănțeni, Luiza Ion (29 ani) a dorit să atragă atenția autorităților locale că „dacă te încumeți, chiar și ziua, nu mai vorbesc noaptea, să stai pe o bancă în acest parc și ești femeie, te riști“. De ce? „Pentru că aici își fac veacul tot felul de indivizi fără căpătâi, bețivani, persoane care arată suspect. Am un bebeluș de trei luni și, vrând-nevrând, trebuie să-l scot la plimbare în timpul zilei. Fie că merg la primele ore, fie că ajung după-amiază, aceiași indivizi dubioși zac pe bănci sau sunt somnambuli printre boscheți. Se uită la tine într-un fel care te îngrozește, fără să fie deranjați de vreun polițist sau jandarm. În schimb, în Țara piticilor, te împiedici de jandarmi și polițiști, așa de mulți sunt. Oare, ei nu au idee că întregul perimetru al parcului are nevoie de supraveghere? Chiar nu știu că de aici sunt nelipsiți, zi de zi, tot felul de huligani și bețivi, care vorbesc urât, scuipă și urinează pe bănci, le distrug și strică imaginea unei zone în care omul vine să se relaxeze, nicidecum să se umple de nervi? Se tot scrie despre mizeria din parc, și bine se face. Dar despre chestiile astea nu prea am citit prin ziare și nu înțeleg de ce!”. „Doar nu trăim în junglă!” „De parcă n-ar fi suficient că stăpânii de câini folosesc acest parc pe post de WC pentru iubitele lor patrupede, și boschetarii care îl populează non-stop își fac nevoile pe unde apucă. Este incredibil că toate astea sunt posibile în singurul parc mai mare din Constanța, iar poliția nu vede și nu aude. Eu am fost odată și m-am plâns unui jandarm care patrula prin Țara piticilor, m-a ascultat, dar a dat din umeri. L-am trimis pe fratele meu să depună o plângere la poliție pe tema asta, dar nu s-a schimbat nimic. Oare este așa de greu ca această zonă, în care sunt atâtea persoane în vârstă, dar și mame cu bebeluși, femei tinere, lipsite de apărare, să fie lăsați la cheremul unor bețivi? Vrem ca poliția se facă ceva concret, cât mai urgent, că doar nu trăim în junglă!” - Ana Tudor (37 ani). „Să ne urcăm pe blocurile lui Mazăre?” „Zilele trecute, un bețiv era așa de amețit, încât și-a făcut nevoile chiar pe banca pe care stătuse. Mai pot eu, în condițiile astea, să merg cu nepoțelul în acest parc? Pentru noi, contribuabilii la buget fără vile cu grădini, nu trebuie să existe alternative civilizate de petrecere a timpului în aer liber? Unde să mergem, să ne urcăm pe blocurile lui Mazăre?” - Denisa Murgu (51 ani). Nu un răspuns teoretic așteaptă cititoarele noastre de la autoritățile constănțene, ci „o ripostă concretă și autoritară dată acestor indivizi fără căpătâi, pentru ca să nu mai fim nevoiți să le vedem fețele niciodată, nici prin gări, nici prin parcuri sau în alte locuri publice, asta așteptăm de la cei plătiți pentru ca noi să ne simțim în siguranță!”.