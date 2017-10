Cutremurul din Italia, dezastru naţional. Unda de şoc a ras localităţi întregi. "Am simţit că vine apocalipsa"

Cutremurul din Italia, dezastru național. Unda de șoc a ras localități întregi. "Am simțit că vine apocalipsa"

Ştire online publicată Joi, 25 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Ora 3,36. Momentul nefast în care Italia a fost zguduită de un cutremur ce a avut 6,2 grade pe scara Richter și care a provocat imense pagube materiale, precum și moartea a cel puțin 40 persoane. Imediat după dezastru, imagini au fost publicate de presa italiană: un singur lucru se putea distinge - o lume cuprinsă de haos. Conform informațiilor furnizate de presa din Italia, încă există numeroase cazuri de persoane dispărute sub dărâmături, astfel că bilanțul negru va fi și mai mare. Cele mai afectate zone sunt Accumoli, Amatrice, Posta și Arquata del Tronto.Cutremurul de 6,2 grade pe scara Richter, din Italia, i-a surprins și i-a șocat și pe românii care locuiesc în peninsulă. Una dintre mărturiile despre momentele groaznice derulate în secundele din timpul seismului, aparține unei românce care muncește în zona reședinței papilor, la Castel Gandolfo, la 30 de kilometri de Roma.„La început mi s-a părut că visez, dar când patul a început să se miște odată cu mobila și casa, mi-am dat seama că este cutremur. S-a auzit un huruit groaznic… A fost foarte urât… Trezită din somn, am avut impresia că vine sfârșitul lumii. Nici n-am realizat cât a durat totul, probabil câteva secunde… Au trecut foarte greu. Mi-a fost foarte frică, dar ne-a ajutat Dumnezeu și am scăpat. M-a sunat și băiatul meu din țară. L-am liniștit, i-am spus că sunt bine”, a spus Gabriela Măgureanu pentru evz.ro.„Am crezut că visez, dar mi-am dat seama că este cutremur când am simțit patul că se mișcă. Am auzit un zgomot groaznic, foarte urât. Am avut impresia că o să vină apocalipsa”, a mai mărturisit femeia pentru evz.ro.Agenția de Protecție Civilă a Italiei a catalogat cutremurul ca fiind sever.În Roma, cutremurul s-a resimțit timp de aproximativ 20 de secunde, potrivit presei din peninsulă. Primarul orașului Amatrice a declarat pentru un post de radio că orașul a fost distrus aproape în totalitate: „Drumurile din și spre oraș sunt blocate. Jumătate din oraș a dispărut. Orașul nu mai există. În acest moment există persoane aflate sub dărâmături. Au avut loc mai multe alunecări de teren, iar un pod este pe cale să se prăbușească”.