CUTREMUR PUTERNIC ÎN ITALIA! MAI MULŢI MORŢI ŞI RĂNIŢI

CUTREMUR PUTERNIC ÎN ITALIA! MAI MULȚI MORȚI ȘI RĂNIȚI

Ştire online publicată Marţi, 22 August 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Un cutremur cu magnitudinea 4 a zguduit luni noaptea Ischia. Cel puțin două persoane au murit și alte 39 au fost rănite, în urma seismului care s-a produs la zece kilometri adâncime și a fost urmat de 14 replici. Totodată, mai multe persoane sunt date dispărute, după ce numeroase clădiri s-au prăbușit în urma seismului.XXXAutoritățile au revizuit bilanțul la 39 de răniți. Totodată, au ieșit la iveală mai multe informații despre copiii blocați sub dărâmături. Fratele lor, un bebeluș în vârstă de doar șapte luni, a fost salvat, în timp ce cei doi băieți – în vârstă de patru și șapte ani – sunt blocați în continuare sub imobilul surpat. Salvatorii continuă eforturile de a ajunge la ei. Cei doi se află sub un pat, iar băiatul în vârstă de șapte ani vorbește la telefon cu salvatorii. Alerta a fost dată de mama copiilor, care este însărcinată. Tatăl copiilor, care rămăsese și el blocat sub dărâmături, a fost salvat.Mai multe persoane au fost salvate de sub dărâmături în zona Casamicciola, cea mai afectată în urma cutremurului. Totodată, operațiunile de salvare sunt în desfășurare. Trei copii sunt în continuare blocați sub un imobil surpat.Cea mai afectată a fost zona Casamicciola, aflată în nordul insulei. Mai multe echipaje au intervenit pentru a verifica starea clădirilor, dar și pentru a se asigura că nu se află vreo persoană sub dărâmături.Insula Ischia este foarte populară în această perioadă, fiind plin sezon turistic.