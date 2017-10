Cutremur Nepal. Miracol după 82 de ore!

Un tânăr a fost scos în viață de sub dărâmăturile unei case din Kathmandu, după aproape 82 după ce un cutremur devastator, de 7,8 grade, a zguduit Nepalul, relatează agenția DPA.Potrivit publicației Nepali Times, bărbatul a fost prins sub dărâmături, fără hrană și fără apă, într-o cameră, în care au fost descoperite și trei corpuri neînsuflețite, a unei clădiri prăbușite în cartierul Gongabu din nordul capitalei nepaleze. Bărbatul a fost scos de o echipă de polițiști nepalezi și de salvatori francezi.Un al doilea bărbat prins sub dărâmături a reușit să se facă auzit de către echipa de salvare, dar a murit înainte ca el să fie scos de sub dărâmături, au indicat membrii echipei, scrie realitatea.net.