Cutremur Italia. Scrisoare emoţionantă a unui pompier către o fetiţă pe care nu a mai reuşit să o salveze

Cutremur Italia. Scrisoare emoționantă a unui pompier către o fetiță pe care nu a mai reușit să o salveze

Ştire online publicată Marţi, 30 August 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Un pompier italian, implicat în eforturile de căutare a supraviețuitorilor în localitatea Pescara del Tronto în urma seismului care a lovit Italia, a scris o scrisoare emoționantă către o fetiță de 10 ani pe care a găsit-o sub dărâmături, fără semne vitale, dar care fiind deasupra surorii ei mai mici, Giorgia, a dat astfel șanse pompierilor ca să o salveze pe aceasta din urmă, scrie BBC NEWS ediția online.Giulia Rinaldo, 10 ani, a fost găsită deasupra surorii ei mai mici, Giorgia, care a fost scoasă în viață de sub dărâmături, în localitatea Pescara del Tronto, după 16 ore de la producerea cutremurului.Scrisoarea, redactată de pompierul italian, a fost depusă în apropierea sicriului alb al fetiței în timpul ceremoniilor funerare desfășurate sâmbătă.„Bună, micuță adorabilă”, își începe pompierul scrisoarea.„Am reușit doar să dau o mână de ajutor ca să te scoatem din temnița de moloz. Iartă-ne că am ajuns prea târziu. Totuși, tu te-ai oprit din respirat până când am ajuns la tine, însă vreau să știi că am făcut tot ce am putut să te scoatem afară. Când mă voi întoarce la casa mea din Aquila, o să știu că există un înger care mă veghează din cer. Vei fi o stea strălucitoare în noapte. Adio Giulia, te iubesc chiar dacă tu nu ai apucat să mă cunoști”, a scris pompierul care a desenat la finalul scrisorii o inimă și s-a semnat simplu Andrea.Sicriul Giuliei Rinaldo a fost depus alături de al altor 34 de victime pentru care s-au organizat sâmbătă ceremonii funerare de stat în capitala regională Ascoli Piceno, la care au fost prezenți și înalți demnitari ai Italiei. Episcopul Giovanni D’Ercole a menționat în timpul ceremoniei funerare numele surorii care a supraviețuit, declarând:„Viața și moartea au fost față în față, iar pentru Giorgia viața a câștigat”. Sicriul Giuliei Rinaldo a fost purtat pe brațe în timpul ceremoniei funerare de stat de către patru pompieri italieni.