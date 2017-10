Curtea Spitalului din Mangalia, transformată în cartier rezidenţial

Curtea Spitalului din Mangalia, transformată în cartier rezidențial

O casă de vacanță, o secție a spitalului, o vilă, apoi o altă unitate medicală. O groapă, apoi serviciul de ambulanță. Așa arată curtea Spitalului din Mangalia. Nu mai știi care e clădirea spitalului și care a proprietarului. Nu mai știi unde începe actul medical și unde se termină terenul proprietate privată. Mai multe construcții, aflate în diverse stadii de execuție, au răsărit pe spațiul verde din curtea unității medicale. Ambulanța face slalom printre proprietăți private pentru a ajunge cu pacientul la una dintre secțiile spitalului. Cândva, terenul aparținea unității medicale, însă, printr-o hotărâre de consiliu local, a trecut în proprietatea privată a Primăriei Municipiului Mangalia, așa cum ne-a spus Zanfir Iorguș, primarul localității Mangalia. Spitalul a mai rămas doar cu terenul situat sub construcții și cu câteva petice de iarbă din jurul clădirilor. Zanfir Ionguș explică schimbarea destinației terenurilor printr-o singură expresie: „urbanizare“. Practic, s-a făcut un cartier nou, dar, prin dezvoltarea construcțiilor lipsesc spațiile verzi. Primarul spune că zona era lăsată de izbeliște, fiind plină de buruieni, iar fostele construcții existente ajunseseră într-un stadiu avansat de degradare. Urbanizarea a început cu trecerea terenului în proprietatea primăriei și a continuat cu retrocedarea parcelelor foștilor proprietari lot pe lot și cu licitația deschisă pentru adjudecarea a ceea ce a mai rămas. Deși, inițial, spune primarul, a refuzat să retrocedeze în natură terenurile foștilor proprietari, el a fost obligat de către instanța de judecată să renunțe la spațiul verde din curtea spitalului. Apoi, ce a rămas liber s-a scos la licitație. Printre fericiții câștigători ai unei parcele din curtea spitalului se numără și un consilier local - Marian Boroiu. Locuințele de serviciu, scoase la licitație Când s-au terminat terenurile de împărțit, a venit rândul clădirilor vechi. Una dintre ele, o fostă locuință de serviciu a angajaților unității medicale din Mangalia, a avut aceeași soartă. „A fost estimată la trei miliarde și ceva, peste 200 de euro metrul pătrat. Nu puțin, iar prima rată este de 500 de milioane, lei vechi. Dacă nu reușesc să plătească prima rată, care e foarte mare, vila se scoate din nou la licitație”, a declarat primarul. Zanfir Iorguș pune sub semnul întrebării modul în care s-a organizat licitația pe timpul cât el era în concediu de odihnă: „Eu, dacă eram, opream licitația, pe motiv că se făceau presiuni și aranjamente între ei. Au existat presiuni asupra participanților, s-au făcut și câteva sesizări în acest sens. Opream acțiunea până se întruneau condițiile optime pentru licitație”, ne-a mărturisit edilul. L-am întrebat pe Zanfir Iorguș ce s-a întâmplat cu toți copacii care au fost tăiați pentru a se construi vilele din zona spitalului, și am aflat că „în incinta spitalului erau plopi și oricum i-am fi scos”, spune primarul. Totodată, Iorguș a precizat că s-a plătit la primărie prețul pentru plantarea a șase copaci în locul unuia tăiat. „Momentan plantăm 2000 de copaci în tot orașul. În ultimii ani am plantat peste 18000 de pomi” ne informează edilul. Directorul unității medicale, Ion Niculescu, nu a vrut să comenteze situația apărută ca urmare a trecerii terenului din curtea spitalului în proprietatea Primăriei Mangalia. Legislația prevede 20 metri de spațiu verde pentru fiecare pacient Dacă tot există terenuri pentru retrocedări, așa cum am fost informați de către primar, pentru municipiul Mangalia, de ce oare nu s-au gândit să facă în curtea spitalului un parc, să păstreze zona verde și să nu mai scoată la licitație terenurile, cu atât mai mult cu cât Ordinul nr. 914/ 2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, stabilește că fiecare pacient trebuie să beneficieze de minim 20 metri pătrați de spațiu verde. Conform cerințelor unui act normativ al lui Eugen Nicolăescu, pentru obținerea avizului sanitar, o unitate medicală trebuie să fie delimitată de zonele din jur, astfel încât accesul în incintă să fie controlat, și să fie prevăzută cu căi de acces pietonal și pentru autovehicule. Potrivit normelor, „distanțele minime față de alte clădiri sau surse de nocivități din mediu vor asigura un perimetru de protecție sanitară care să evite depășirea valorilor normate privind calitatea aerului și nivelul de zgomot exterior“. 250 de euro un metru pătrat de teren din curtea spitalului În prezent, două terenuri din curtea spitalului se vând pe piața liberă de către o agenție imobiliară. Două loturi de 600 mp, respectiv 548 mp se înstrăinează cu 250 de euro metrul pătrat. Prețul a urcat de curând, pe site-ul unei agenții, un metru pătrat fiind oferit la prețul de 200 euro. Agentul imobiliar ne-a spus că terenul poate fi împărțit și pe el se pot ridica mai multe construcții.