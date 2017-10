Cum vrea premierul britanic să reducă numărul imigranţilor

Cum vrea premierul britanic să reducă numărul imigranților

Ştire online publicată Marţi, 26 Noiembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul britanic David Cameron analizează o serie de măsuri care să împiedice imigranții din cadrul UE să profite de ajutoarele sociale din Marea Britanie înaintea ridicării restricțiilor pe piața muncii pentru români și bulgari la 1 ianuarie 2014.Premierul a analizat o serie de măsuri pentru reducerea factorilor care atrag imigranți în Marea Britanie, inclusiv creșterea perioadei de timp dintre sosirea în țară și momentul în care aceștia pot cere ajutoare sociale, relatează Financial Times, în ediția online.Consilierii lui Cameron au dezmințit sugestiile care afirmă că această perioadă ar putea fi extinsă de la trei luni la un an, dar au confirmat că se are în vedere înăsprirea acestor norme.Unele dintre reformele propuse ar putea fi incluse în proiectul de lege guvernamental privind imigrația, în timp ce altele ar putea să fie integrate renegocierii legilor UE, propusă de Cameron înainte de referendumul planificat pentru 2017.