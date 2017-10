Cum va arăta iPad 3. Imagini spion

Ştire online publicată Luni, 20 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Un blogger din China pretinde că a obținut imagini cu noul iPad3. Apple nu a prezentat încă detalii oficiale despre noul device, scrie RTV.net.Apple Daily, un blog din China citat de mashable.com a publicat imagini spion cu noul iPad 3, pe care gigantul IT Apple îl va lansa pe 7 martie, anul curent. Imaginile, neconfirmate de Apple, relevă un iPad 3 foarte asemănător ca design cu anteriorul model, iPad2. Cei de la Apple Daily susțin încă că noul gadget va fi dotat cu un procesor quad-core Apple A6 și conectivitate 4G, față de iPad 2 care funcționează cu ajutorul unui procesor dual-core Apple A5 de 1 gigahertz și are conectivitate 3G.Potrivit informațiilor Apple Daily, iPad3 va avea un display Retina de 9,7 inch, adică va fi la fel de mare ca și predecesorul iPad 2. În schimb, noul model va avea o rezoluție îmbunătățită, de 2048 x 1536 pixeli , față de 1024x768 pixeli, cât are iPad2 și o cameră de 8 megapixeli în colțul exterior al carcasei.