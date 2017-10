Cum se pregăteau japonezii să evacueze capitala Tokyo

Sâmbătă, 28 Ianuarie 2012.

Guvernul japonez avea un plan de evacuare a milioanelor de locuitori din Tokyo în 2011, în timpul celei mai grave crize nucleare din țară, dar l-a ținut secret pentru a evita panica în cea mai aglomerată zonă urbană din lume, potrivit unui raport citat de The Independent, în ediția electronică.Raportul de 15 pagini, întoc-mit de Comisia pentru Energie Atomică din Japonia, a fost trimis premierului Naoto Kan la două săptămâni după cutre-murul din martie, urmat de un tsunami care a generat criza de la centrala nucleară Fukushima Daiichi.Acesta avertiza că dacă situația scapă de sub control, vor trebui emise ordine de evacuare obligatorie sau voluntară pentru persoanele care locuiesc pe o rază de 250 de kilometri în jurul centralei avariate, ceea ce includea și zona metropolitană a capitalei Tokyo, unde locuiesc aproximativ 30 de milioane de persoane.Directiva ar fi acoperit câteva orașe mari situate la nord și la vest de centrală, inclusiv Sen-dai. Unele zone vor fi contaminate timp de „câteva decenii”, avertizează raportul.Kan și Guvernul său au insistat în martie și aprilie că această criză nucleară este sub control și au ignorat ape-lurile de a extinde zona de eva-cuare. Dar după ce a renunțat la funcție, premierul a recunos-cut într-un interviu că se temea că dezastrul de la Fukushima va lăsa capitala nelocuibilă și că evacuarea ei ar fi fost „imposibilă”.