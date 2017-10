Cum să înmatriculezi şi să conduci legal o maşină furată

Cum să înmatriculezi și să conduci legal o mașină furată

Autoturismele aparent ieftine, cumpărate din obor sau din mica publicitate direct de la așa-zișii samsari, nu sunt de multe ori afaceri atât de profitabile pe cât am crede. Nu puține sunt cazurile în care oameni de bună credință au cumpărat astfel de autoturisme, pentru ca, ulterior, să afle că au dat banii pe o mașină furată. Pe lângă acest risc, polițiștii atrag atenția că mașinile cumpărate prin astfel de intermediari au și altfel de probleme, precum kilometraj modificat sau defecțiuni tehnice. În ediția de ieri a ziarului Cuget Liber, o colegă scria că polițiștii de frontieră au descoperit, în Mangalia, un autoturism marca Mini Cooper One, înmatriculat în Arad, ce figura furat din Italia. Astfel de situații, mașini furate din străinătate, dar înmatriculate cu acte în regulă în România, sunt des întâlnite în țara noastră, iar oamenii legii anunță cel puțin săptămânal cazuri similare. Pentru a afla cum de este posibil ca poliția să elibereze acte și plăcuțe de înmatriculare pentru autoturisme furate, am stat de vorbă cu cms. șef Romeo Tecău, șeful Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Autovehiculelor Constanța. Potrivit comisarului șef Romeo Tecău, de cele mai multe ori, aceste autoturisme au fost „furate” cu acordul proprietarului, dornic să încaseze banii pe asigurare. Așa se explică cum de hoții reușesc să aducă mașina în țară cu toate actele în original și reușesc să o înmatriculeze înainte ca proprietarul de drept să o declare furată. Altfel, un autoturism furat este aproape imposibil de înmatriculat în România. „În baza națională de date sunt introduse toate autovehiculele declarate furate din Uniunea Europeană și nu numai, motiv pentru care RAR și Poliția au control asupra acestora. Cum vine cineva să înmatriculeze o mașină, noi apelăm la baza de date și verificăm dacă apare acolo. De asemenea, niciun autoturism nu poate fi înmatriculat fără cartea de identitate, care reprezintă un fel de certificat de naștere. Cei care reușesc să înmatriculeze o mașină înseamnă că au cartea de identitate în original, talonul mașinii, iar autovehiculul nu figurează ca furat”, ne-a declarat Tecău. Ca să îndeplinească toate aceste condiții o mașină furată, în-seamnă că așa-zișii hoți au avut drept complice pe proprietar. Mai exact, deținătorul și-a „uitat” toate actele în original în mașină și a declarat fur-tul cu întârziere, abia după ce auto-turismul a fost înmatriculat în altă țară. „Există și niște falsuri privind înstrăinarea (n.r. – un contract de vânzare cumpărare fals), însă înma-tricularea nu ar fi posibilă fără ajutorul proprietarului. Cei mai mulți recurg la această metodă pentru a-și încasa asigurările auto în țara lor, sperând că mașina își va pierde urmele prin vânzări succesive în alte țări”, spune comisarul șef Romeo Tecău. Autoturismele furate nu au viață lungă Problema e că softul poliției găsește în baza de date și mașinile declarate furate, care au fost deja înmatriculate în țară. Așa se explică și cum descoperă oamenii legii, așa din senin, mașinile furate, în trafic. Mai exact, în momentul în care sunt introduse datele autoturismului furat, calculatorul indică imediat dacă acesta are vreun istoric în țara noastră. Dacă a fost deja înmatriculat, polițiștii află imediat unde și cine este proprietarul. „Autovehiculele furate din străinătate și înmatriculate aici nu au viață lungă. Le găsim imediat din momentul în care ele au fost declarate furate. Baza de date ne indică totul”, susține Tecău. O altă metodă folosită pentru a înregistra o mașină furată este modificarea seriei de pe șasiu. Hoții încearcă să schimbe anumite cifre, din 3 în 8 sau din 1 în 7 pentru ca mașina să nu fie descoperită în baza de date cu autovehiculele furate. Aici intervin de obicei angajații RAR, care au obligația să constate dacă s-au făcut modificări la seria șasiului. Dacă au și cele mai mici suspiciuni, ei trebuie să dea seriile de șasiu cele mai apropiate, pentru a căuta în baza de date, în speranța că va fi găsită adevărata identitate a auto-vehiculului. Cumpărătorii de bună-credință pot folosi mașina Sunt situații însă în care persoane și-au cumpărat autoturisme second-hand prin tot felul de intermediari și când s-au dus să le înmatriculeze au aflat că sunt declarate furate. Pe lângă faptul că riscă să rămână fără mașină, ei vor fi cercetați penal și pentru complicitate la furt. Instanța de judecată are aici, însă, un rol foarte important deoarece poate decide că cel care a cumpărat mașina a fost de bună-credință și nu a știut că autoturismul respectiv a fost furat. Pentru astfel de cazuri, legea permite cumpărătorului de bună-credință să păstreze autovehiculul până la finalizarea anchetei. Mai mult, el îl și poate înmatricula, însă pe talon va fi menționat faptul că este declarat furat. Potrivit Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Auto-vehiculelor, în Constanța există 30 de cumpărători de bună-credință care circulă cu mașini declarate furate. „I se lasă autoturismul dacă este cumpărător de bună-credință. Îl poate înregistra în România, însă pe certificatul de înmatriculare va fi menționat că mașina a fost declarată furată. Cumpărătorul de bună-credință poate rămâne în posesia autovehiculului până la finalizarea anchetei, care, de obicei, durează foarte mult timp, câțiva ani. Sunt multe situații în care, în cele din urmă, societatea de asigurări renunță, deoarece costurile pentru a aduce mașina înapoi sunt foarte mari și, în anii în care se derulează dosarul, valoarea ei scade considerabil. Mai ales că este rulată pe drumurile din România. Cumpărătorii de bună credință au noroc în astfel de cazuri, deoarece rămân cu mașinile”, ne-a declarat comisarul șef Romeo Tecău. Singura recomandare în astfel de cazuri pentru șoferii de bună-credință este să nu iasă cu autoturismul din țară, deoarece legislațiile țărilor euro-pene în domeniu sunt mult mai as-pre. Pe lângă faptul că vor rămâne imediat fără mașini, riscă să ajungă și în arest. Sfaturi pentru cumpărătorii de mașini rulate Autoturismele cumpărate de la intermediari sau așa-zișii samsari, ridică, de obicei, probleme. Puteți fi convinși că primul lucru de care se vor ocupa aceștia când aduc o mașină în țară este să dea kilometrajul înapoi și să cos-metizeze problemele majore – la caroserie sau motor. Pentru cei care vor să își cumpere mașină la mâna a doua, polițiștii au câteva recomandări. În primul rând, trebuie să solicite cărțile service care conțin tot istoricul mașinii respective. Apoi să contacteze dealer-ul oficial al mărcii pe care vrea să o cumpere și, pe baza seriei de șasiu, să solicite toate datele mașinii. Astfel, află când a fost făcută ultima verificare, care este kilometrajul real, posibile probleme și reparații ale mașinii în trecut. De asemenea, polițiștii recomandă oamenilor să nu încheie contracte de vânzare-cumpărare prin inter-mediari, ci direct cu proprietarul sau prin firme specializate.